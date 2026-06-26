به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز در مناطق مرکزی و جنوبی استان کرمان، به‌ ویژه در نواحی مرتفع، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران در ساعات بعدازظهر ضمن رشد ابر وجود دارد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود از امروز تا پایان روز یکشنبه، وزش باد همراه با گردوخاک در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی استان، پدیده غالب جوی باشد.

هشدار ریزگردها و کاهش دید افقی

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان از اواخر وقت روز یکشنبه، با انتقال ریزگردها از استان‌های همجوار و کویر مرکزی به استان کرمان و وزش باد نسبتاً شدید، در نیمه شمالی، نوار شرقی و برخی از مناطق جنوبی، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه غلظت غبار در صبح‌های روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در مناطق شمالی و شمال‌غربی استان رخ خواهد داد که می‌تواند منجر به کاهش محسوس کیفیت هوا، کاهش دید افقی و اختلال در تردد زمینی شود.

احتمال بارش‌های محلی

علاوه بر وضعیت گرد و غبار، هواشناسی استان کرمان اعلام کرد که طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه نیز در ساعات بعدازظهر، در مناطق مرکزی، جنوب‌ غربی و برخی از نواحی شمالی این استان، احتمال رشد ابر و وقوع رگبارهای محلی باران وجود دارد.