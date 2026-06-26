  1. استانها
  2. مرکزی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

چگنی: ۱۱۷ کیلو مواد در استان مرکزی کشف و ۱۲۱ خرده‌فروش بازداشت شدند

چگنی: ۱۱۷ کیلو مواد در استان مرکزی کشف و ۱۲۱ خرده‌فروش بازداشت شدند

اراک- جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف بیش از ۱۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و بازداشت ۱۲۱ خرده‌فروش در اجرای بیست و هشتمین مرحله طرح «آرامش در شهر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا چگنی گفت: با توجه به مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی و ضرورت پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از حضور معتادان متجاهر، طرح «آرامش در شهر» به مدت سه روز در سطح استان مرکزی اجرا شد.

وی با اشاره به حضور گسترده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر واحدهای انتظامی در شهرستان‌های استان مرکزی اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۱۲۱ خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر و ۸۳ معتاد متجاهر نیز جهت انتقال به مراکز ترک اعتیاد، جمع‌آوری شدند.

سردار چگنی افزود: در این طرح، علاوه بر کشف ۱۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر، هزار و ۲۸۰ عدد قرص ممنوعه مخدر نیز از دسترس متهمان خارج شد.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۱۲ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۵ واحد عطاری متخلف نیز پلمپ شده‌اند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده‌های قضایی، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

کد مطلب 6871371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها