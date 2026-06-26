به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا چگنی گفت: با توجه به مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی و ضرورت پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از حضور معتادان متجاهر، طرح «آرامش در شهر» به مدت سه روز در سطح استان مرکزی اجرا شد.

وی با اشاره به حضور گسترده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر واحدهای انتظامی در شهرستان‌های استان مرکزی اظهار کرد: در جریان این عملیات، ۱۲۱ خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر و ۸۳ معتاد متجاهر نیز جهت انتقال به مراکز ترک اعتیاد، جمع‌آوری شدند.

سردار چگنی افزود: در این طرح، علاوه بر کشف ۱۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر، هزار و ۲۸۰ عدد قرص ممنوعه مخدر نیز از دسترس متهمان خارج شد.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۱۲ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۵ واحد عطاری متخلف نیز پلمپ شده‌اند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده‌های قضایی، به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.