به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سیداحمدرضا خضری در کارگاه هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره مدیریت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که امروز (دوشنبه) با حضور ۵۴ سرپرست جدیدالانتصاب دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار داشت: در دوره جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اتخاذ وحدت رویه در اقدامات مدیریتی تأکید ویژه‌ای می‌شود. تفاوت‌های معنادار در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در دانشگاه‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را بر وزارت علوم و نهاد علم تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به نقش گسترده فضای مجازی تصریح کرد: امروزه دانشگاه‌ها دیگر جزایر جداگانه نیستند، بلکه یک پیکره واحد و نمادی از یک جامعه متکثر و در هم پیوسته به شمار می روند. لذا هرگونه اقدام یا اتفاق در یک دانشگاه، حتی در کوچک‌ترین مقیاس، بازتابی در سراسر کشور خواهد داشت.

مشاور وزیر علوم با توصیف ماهیت دانشگاه به عنوان یک جامعه مرکب شامل ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی، تأکید کرد: هرگونه آسیب در یکی از این بخش‌ها می‌تواند در وهله اول جامعه دانشگاهی و در گام بعدی کل کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

خضری با یادآوری برخی از حوادث گذشته، بر لزوم همفکری و تبادل تجربیات میان مدیران برای جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی تأکید کرد.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار و تنش‌های نظامی اخیر که بر کشور تحمیل شده است، از جمله جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: دانشجویان در آغاز سال تحصیلی با روحیه‌ای متفاوت و تحت تأثیر شرایط پساجنگ به فضای دانشگاه بازخواهند گشت؛ فضای دانشگاه دیگر مشابه گذشته نخواهد بود و مدیریت این شرایط جدید، نیازمند مشورت و همکاری نزدیک میان تمامی ارکان مدیریت دانشگاه است.

خضری در پایان با اشاره به ضرورت همگرایی با سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های ارائه شده وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی، از برگزاری اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در صورت فراهم بودن شرایط، این اجلاس با هدف ایجاد هماهنگی، تبیین سیاست‌ها و آمادگی مدیران دانشگاهی برای آغاز سال تحصیلی برگزار خواهد شد.