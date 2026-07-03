پیگیری حقوقی عاملان حوادث خونین میناب و لامرد در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد آزاد در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به حوادث خونین اخیر در میناب و لامرد، بر لزوم پیگیری حقوقی و قضایی عاملان این رخدادها در تمامی سطوح تأکید کرد.

وی با یادآوری رهنمودهای رهبر انقلاب، گفت که رسیدگی به این پرونده‌ها باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و تلاش برای محاکمه عاملان، چه در محاکم داخلی و چه در مراجع بین‌المللی، ضروری است.

امام جمعه لامرد همچنین از طرح ایجاد یک مرکز علمی–تاریخی (موزه شهدا) در این شهرستان خبر داد و هدف آن را ثبت و ماندگاری حوادث اسفندماه ۱۴۰۴ و پاسداشت یاد شهدا عنوان کرد.



حجت الاسلام آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهدا و رهبری شهید، بر حضور گسترده مردم در مراسم‌های بزرگداشت تأکید کرد و این ایام را آزمونی برای ایستادگی و همبستگی ملت ایران دانست.



امام جمعه لامرد در پایان سخنانش، این حوادث را بخشی از حافظه تاریخی منطقه دانست که باید به فرصتی برای تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت تبدیل شود.