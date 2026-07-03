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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

امام جمعه لامرد:

پیگیری حقوقی عاملان حوادث خونین میناب و لامرد در اولویت باشد

پیگیری حقوقی عاملان حوادث خونین میناب و لامرد در اولویت باشد

لامرد-امام جمعه لامرد با تأکید بر پیگیری حقوقی عاملان حوادث خونین میناب و لامرد گفت: این موضوع در محاکم داخلی و بین‌المللی در اولویت بوده و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهدا یک امر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد آزاد در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به حوادث خونین اخیر در میناب و لامرد، بر لزوم پیگیری حقوقی و قضایی عاملان این رخدادها در تمامی سطوح تأکید کرد.

وی با یادآوری رهنمودهای رهبر انقلاب، گفت که رسیدگی به این پرونده‌ها باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و تلاش برای محاکمه عاملان، چه در محاکم داخلی و چه در مراجع بین‌المللی، ضروری است.

امام جمعه لامرد همچنین از طرح ایجاد یک مرکز علمی–تاریخی (موزه شهدا) در این شهرستان خبر داد و هدف آن را ثبت و ماندگاری حوادث اسفندماه ۱۴۰۴ و پاسداشت یاد شهدا عنوان کرد.

حجت الاسلام آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای شهدا و رهبری شهید، بر حضور گسترده مردم در مراسم‌های بزرگداشت تأکید کرد و این ایام را آزمونی برای ایستادگی و همبستگی ملت ایران دانست.

امام جمعه لامرد در پایان سخنانش، این حوادث را بخشی از حافظه تاریخی منطقه دانست که باید به فرصتی برای تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت تبدیل شود.

کد مطلب 6878257

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