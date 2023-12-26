به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی برگزاری رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود درباره این رویداد بیان کرد: رویداد بزرگ حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان فردا و پس فردا در شاهرود برگزار میشود.
وی با بیان اینکه فناوریهای نوین و دانش بنیان و نقش آنها در کمک به حل مشکلات گردشگر پذیری استان سمنان محور این رویداد است، افزود: واقعیت افزوده و گردشگری یکی از بخشهای این رویداد است.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه ۳۶۰ درجه از جاذبههای گردشگری استان و همچنین بومگردی و گردشگری محلی از دیگر بخشهای این رویداد است، تاکید کرد: واقعیت مجازی، اینترنت اشیا و کاربرد آن در گردشگری و هتل داری از دیگر بخشهای این رویداد است.
نظری با بیان اینکه این رویداد بخش انیمیشن هم دارد، ابراز کرد: راهنمای مسافران و همچنین گردشگران و راهکارهای جذب آنها در زمره دیگر موضوعات رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان است.
وی با بیان اینکه این رویداد با حمایت ستاد توسعه فناوریهای فرهنگ و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار میشود، گفت: پارک علم و فناوری و اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان نیز با هم در برگزاری این رویداد همراه هستند.
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