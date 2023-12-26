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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

در شاهرود؛

رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان برگزار می‌شود

رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان برگزار می‌شود

شاهرود- رییس پارک علم و فناوری استان سمنان از برگزاری رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی برگزاری رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود درباره این رویداد بیان کرد: رویداد بزرگ حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان فردا و پس فردا در شاهرود برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فناوری‌های نوین و دانش بنیان و نقش آنها در کمک به حل مشکلات گردشگر پذیری استان سمنان محور این رویداد است، افزود: واقعیت افزوده و گردشگری یکی از بخش‌های این رویداد است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه ۳۶۰ درجه از جاذبه‌های گردشگری استان و همچنین بومگردی و گردشگری محلی از دیگر بخش‌های این رویداد است، تاکید کرد: واقعیت مجازی، اینترنت اشیا و کاربرد آن در گردشگری و هتل داری از دیگر بخش‌های این رویداد است.

نظری با بیان اینکه این رویداد بخش انیمیشن هم دارد، ابراز کرد: راهنمای مسافران و همچنین گردشگران و راهکارهای جذب آنها در زمره دیگر موضوعات رویداد حل نیازهای فناورانه گردشگری استان سمنان است.

وی با بیان اینکه این رویداد با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگ و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود، گفت: پارک علم و فناوری و اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان نیز با هم در برگزاری این رویداد همراه هستند.

کد مطلب 5977210

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