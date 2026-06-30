نیمکت پرسپولیس در انتظار معرفی رسمی سرمربی/ شانس صفر و صد دو خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و در شرایطی که فصل نقل و انتقالات آغاز شده، هنوز تکلیف سرمربی فصل آینده سرخپوشان مشخص نشده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد پیمان حداد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای کنسرسیوم بانکی به عنوان مالک و همچنین هیئتمدیره باشگاه، در نهایت به این جمعبندی رسیده است که بند تمدید قرارداد اوسمار ویهرا فعال نشود.
این در حالی است که اوسمار و مدیربرنامههایش معتقدند نامه ارسالی باشگاه در ابتدای اردیبهشتماه به منزله فعال شدن بند تمدید قرارداد بوده است. با این حال، پاسخ دیرهنگام سرمربی برزیلی و ابهاماتی که در پاسخهای او وجود داشت، باعث شد مدیران باشگاه ادامه همکاری با وی را از دستور کار خارج کنند.
در ادامه، حدادی به همراه یکی از اعضای هیئتمدیره، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه و امیرعلی حسینی مسئول امور بینالملل پرسپولیس راهی استانبول شدند تا مذاکرات نهایی را با دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات فصل گذشته تراکتور، انجام دهند.
مذاکرات طرفین از نظر مالی با مانع جدی مواجه نبود اما اختلاف نظر درباره دو بند مهم قرارداد، شامل شرایط فورسماژور و مدت زمان همکاری، در نهایت باعث شد توافق نهایی حاصل نشود و مذاکرات بدون امضای قرارداد پایان یابد.
هیئت اعزامی پرسپولیس پس از بازگشت به تهران با شرایط جدیدی روبهرو شد. حذف سرخپوشان از تورنمنت سهجانبه کسب سهمیه اتفاقی بود که فضای باشگاه را تحت تأثیر قرار داد. رقابتهایی که با پیگیری و اصرار شخص پیمان حدادی برای حضور پرسپولیس شکل گرفته بود اما شکست مقابل چادرملو در نخستین مسابقه، به حذف زودهنگام سرخها انجامید. این ناکامی باعث شد بخشی از هواداران پرسپولیس در فضای مجازی مخالفت خود را با ادامه حضور اوسمار اعلام کنند. از سوی دیگر، سرمربی برزیلی نیز تمایل چندانی برای بازگشت و ادامه همکاری نشان نداده است.
همچنین با وجود آنکه حدادی تأییدیههای لازم برای امضای قرارداد با اسکوچیچ را دریافت کرده، تاکنون قرارداد رسمی میان طرفین به امضا نرسیده است. مدیرعامل پرسپولیس همچنین تصمیم گرفته تمامی قراردادهای بازیکنان جدید را تا زمان انتخاب سرمربی آینده به تعویق بیندازد.
بر همین اساس، در شرایط فعلی نه ماندن اوسمار ویهرا قطعی شده و نه حضور دراگان اسکوچیچ در پرسپولیس نهایی شده است. وضعیتی که باعث شده نیمکت سرخپوشان همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و احتمال رخ دادن هر سناریویی برای فصل آینده این تیم وجود داشته باشد.
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