آمادگی ۸ هزار تخت درمانی برای خدمت رسانی طی مراسم تشییع رهبر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکیبا ظهر سه شنبه در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان استاد استانی برگزاری مراسم تشییع در مشهد اظهار کرد: با بسیج ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، استقرار آمبولانس‌ها، موتورلانس‌ها، بیمارستان‌های صحرایی و مراکز پیشرفته پزشکی، حدود ۸ هزار تخت درمانی برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: با توجه به حضور گسترده زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم، از ۱۵ تا ۲۱ تیرماه تمامی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: علاوه بر مراکز درمانی دانشگاه، ظرفیت مراکز خصوصی، هلال‌احمر، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و همچنین سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری نیز برای ارائه خدمات درمانی بسیج شده است.

شکیبا ادامه داد: در این برنامه، علاوه بر ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان جنوبی، خراسان شمالی، بیرجند، بجنورد، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، نیشابور و تربت جام نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند.

اعزام ۳۰ تیم تخصصی به مشهد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به همکاری وزارت بهداشت گفت: با تاکید وزیر بهداشت، تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز آماده‌باش اعلام کرده‌اند و تاکنون حدود ۳۰ تیم تخصصی با تجهیزات کامل برای اعزام به مشهد اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی درباره اقدامات اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: برای ارائه خدمات سریع به شرکت‌کنندگان در مراسم، آمبولانس‌ها در فواصل ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در مسیرهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد و هر آمبولانس با تجهیزات کامل و دو تکنسین آموزش‌دیده خدمات ارائه می‌دهد.

به گفته شکیبا، علاوه بر آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها نیز در فواصل ۵۰۰ متر تا یک کیلومتر در نقاط مختلف مستقر می‌شوند تا امکان ارائه خدمات پزشکی به تعداد بیشتری از افراد فراهم شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: هلال‌احمر نیز ۵۰ موتورلانس را برای حضور در میان جمعیت و ارائه خدمات سریع به مصدومان احتمالی آماده کرده است.

وی همچنین از پیش‌بینی اورژانس هوایی خبر داد و گفت: چندین بالگرد برای انتقال سریع بیماران در نظر گرفته شده که در مشهد، نیشابور، سبزوار و خراسان شمالی مستقر خواهند بود. همچنین سه بالگرد هلال‌احمر نیز در نقاط مشخصی از مشهد آماده عملیات خواهند بود.

شکیبا درباره مراکز درمانی موقت گفت: بیش از ۲۰ مرکز پیشرفته پزشکی برای ارائه خدمات اضطراری ایجاد می‌شود که شش مرکز از آنها مراکز اصلی محسوب می‌شوند و هر کدام با حضور پزشک، تیم پرستاری و تجهیزات کامل فعالیت خواهند کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در صورت نیاز، اتاق‌های عمل سیار با حضور متخصص جراحی و متخصص بیهوشی نیز در کنار این مراکز مستقر می‌شوند تا خدمات جراحی فوری ارائه شود.

استقرار ۴ بیمارستان صحرایی

وی از استقرار چهار بیمارستان صحرایی مجهز نیز خبر داد و گفت: این بیمارستان‌ها با ظرفیت حدود ۵۰ تخت در نقاط مشخص شهر از جمله اطراف حرم مطهر مستقر خواهند شد.

شکیبا همچنین به تشکیل تیم‌های واکنش سریع اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر در قالب تیم‌های واکنش سریع شامل پرستاران و نیروهای آموزش‌دیده با تجهیزات پزشکی در میان جمعیت حضور خواهند داشت تا در صورت بروز حادثه به سرعت وارد عمل شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به ظرفیت بیمارستان‌های شهر مشهد افزود: در مجموع حدود ۳۰ بیمارستان در مشهد برای این مراسم در نظر گرفته شده که ۶ بیمارستان دولتی در خط اول ارائه خدمات قرار دارند و سه بیمارستان نظامی و سه بیمارستان خصوصی نیز به عنوان پشتیبان فعالیت می‌کنند.

وی گفت: بیمارستان‌ها از چند روز قبل از مراسم بخشی از ظرفیت خود را تخلیه کرده‌اند و در روز مراسم با ظرفیت کامل آماده پذیرش بیماران خواهند بود.

شکیبا افزود: در مجموع حدود ۶ هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی شهر وجود دارد و با ایجاد هزار تخت سیار و ظرفیت‌های پشتیبان، مجموع ظرفیت درمانی به حدود ۸ هزار تخت می‌رسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین از آماده‌باش کامل داروخانه‌های شبانه‌روزی، کلینیک‌های دندانپزشکی، مراکز جامع سلامت و مطب‌های پزشکی در سطح شهر خبر داد و گفت: حدود ۱۵۰ مرکز درمانی سرپایی و شبانه‌روزی نیز برای ارائه خدمات به مردم و زائران فعال خواهند بود.

وی از مردم خواست در صورت حضور در مراسم، آب کافی همراه داشته باشند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند تا از بروز گرمازدگی و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.