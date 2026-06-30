به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در نهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش علی میلانی، نگین خواجه‌نصیر، نورالدین جوادیان، شیما جان‌قربان، امیر منوچهری، فریبا طاهری، سیما خوش‌چشم، مهدی نمینی‌مقدم، محمد آقامحمدی، مونا صفی و محمدرضا قلمبر هستند.

در یک همنشینی، پاولوویچ از سیاست و هنر سخن می‌گوید و پرنس میشکین نیز با او هم‌کلام می‌شود و پاولوویچ را تحث تاثیر رویکرد و گفته‌های خود قرار می‌دهد. آگلائه در همان مهمانی و به شیوه خودش به پرنس ابراز عشق می‌کند. پس از آن مهمانان به پیاده‌روی می‌روند اما در آنجا آگلائه، پاولوویچ را رسوا می‌کند، آنها با یک افسر جوان درگیر می‌شوند و درحالی که پاولوویچ قصد داشت تا ناستازیا را کتک بزند میشکین جلوی او را می‌گیرد و در نهایت روگوژین به مهلکه می‌آید و ناستازیا را با خود می‌برد.

باربارا و گانیا درباره این مساله و تاثیر ویرانگری که ناستازیا بر اطرافیانش دارد صحبت می‌کنند.

روگوژین و پرنس میشکین با یکدیگر دیدار می‌کنند و روگوژین به او می‌گوید که از این پس دیگر با او مراوده‌ای نخواهد داشت. روگوژین به پرنس خبر می‌دهد که ناستازیا به شدت اصرار دارد که میشکین و آگلائه با یکدیگر ازدواج کنند و گفته است آن زمان که پرنس با آگلائه ازدواج کند، روگوژین و ناستازیا نیز با یکدیگر ازدواج خواهند کرد. در عین حال، روگوژین هنوز باور دارد که ناستازیا به پرنس علاقه‌مند است.

آیا پرنس دلداده ناستازیا است؟، سرنوشت ارتباط آگلائه و پرنس میشکین چه خواهد شد؟، به راستی چه کسی در این شهر دیوانه است؟ پرنس؟، ناستازیا؟ یا آگلائه؟

باهم نهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۵ دقیقه و ۱۷ ثانیه می‌شنویم.