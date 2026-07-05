تیم ملی فوتبال نیاز به تغییر چند بازیکن دارد/ دو دلیل باعث عدم صعود شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود ارائه عملکردی بدون شکست و عدم تجربه هیچ باختی در طول سه دیدار خود، در نهایت موفق به کسب پیروزی نشد و با ثبت سه تساوی و کسب ۳ امتیاز، در رده سوم جدول گروه G قرار گرفت.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایطی این مرحله را پشت سر گذاشتند که نمایش منسجم و نسبتاً قابل قبولی از خود ارائه دادند، اما به دلیل از دست رفتن فرصت‌های گلزنی و عدم تبدیل موقعیت‌ها به برد، از صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی بازماندند. در نهایت پرونده حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در همان مرحله گروهی بسته شد؛ در حالی که این تیم جزو معدود تیم‌هایی بود که بدون شکست، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

داود مهابادی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: به نظر می‌رسد تیم ملی کشورمان شروع خوبی در این رقابت‌ها نداشت و در دیدار نخست برابر نیوزیلند نتوانست نمایش قابل قبولی ارائه دهد؛ در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فوتبال، تیم ایران توانایی شکست این حریف را داشت، اما در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد.

وی افزود: در ادامه و در دو دیدار برابر بلژیک و مصر، عملکرد تیم ملی قابل قبول‌تر بود. به اعتقاد من فوتبال ایران تا حدودی با فوتبال مصر و تیم‌های آفریقایی قابل مقایسه است و از همین رو نتیجه تساوی در این دیدار قابل پیش‌بینی بود. همچنین در دیدار برابر بلژیک نیز احتمال شکست ایران بیشتر از کسب امتیاز بود، اما در نهایت با درخشش علیرضا بیرانوند و تلاش بازیکنان، تیم ملی موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند شد.

مهابادی با اشاره به تغییرات تاکتیکی کادر فنی تیم ملی در این رقابت‌ها گفت: امیر قلعه‌نویی در دیدارهای حساس برابر بلژیک و مصر با تغییر سیستم و استفاده از آرایش پنج‌دفاعه تدبیر خوبی به کار گرفت و این موضوع نشان‌دهنده توانایی او در بازی‌خوانی بود.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: با وجود این عملکرد، به نظر من تیم ملی شایستگی صعود به مرحله بعدی را داشت، اما این موضوع محقق نشد و بخش عمده‌ای از آن را می‌توان به بدشانسی و عدم همراهی شرایط نسبت داد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره جام ملت‌های آسیا اظهار داشت: حدود ۶ ماه تا آغاز این رقابت‌ها باقی مانده و درباره ترکیب تیم ملی نظرات مختلفی وجود دارد. شخصاً انتظار داشتم از بازیکنانی مانند مهدی قایدی، امیرحسین حسین‌زاده، آریا یوسفی و چند بازیکن دیگر بیشتر استفاده شود.

مهابادی افزود: همچنین بازیکنانی مانند حسین نژاد، اللهیار صیادمنش، نوراللهی، هاشم‌نژاد و دانیال اسماعیلی‌فر از جمله نفراتی هستند که می‌توانند در صورت استفاده درست، به تیم ملی کمک کنند. اگر چند تغییر در ترکیب فعلی ایجاد شود و این بازیکنان در کنار تیم فعلی قرار بگیرند، به نظر من تیم ملی می‌تواند روند بسیار بهتری را در آینده تجربه کند.