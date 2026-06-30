به گزارش خبرنگار مهر، شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به پایان حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، از استقبال و حمایت مردم شهر تیخوانای مکزیک از ملی‌پوشان ایران به عنوان «نقطه روشن» حضور این تیم در رقابت‌ها یاد کرد.

این رسانه در ابتدای گزارش خود نوشت که حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، ترکیبی از تلخی، پیچیدگی‌های لجستیکی، فشارهای سیاسی و پایانی دردناک بود اما در این میان، مردم مکزیک خاطره‌ای ماندگار برای اعضای تیم ملی ایران رقم زدند.

بر اساس این گزارش، تیم ملی ایران روز شنبه پس از آنکه گل تساوی دیرهنگام اتریش مقابل الجزایر باعث تغییر جدول تیم‌های سوم شد، از صعود به مرحله حذفی بازماند و از جمع هشت تیم برتر سوم رقابت‌ها کنار رفت.

الجزیره این اتفاق را پایان ۲۴ ساعتی پرحادثه برای تیم ملی ایران توصیف کرد. ایران که با تساوی یک - یک برابر مصر شانس صعود داشت، در دقایق پایانی این دیدار توسط شجاع خلیل‌زاده به گل رسید اما این گل پس از بازبینی تصاویر توسط سیستم کمک‌داور ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد؛ تصمیمی که سرنوشت صعود ایران را تغییر داد.

این رسانه همچنین به شرایط خاص حضور ایران در جام جهانی اشاره کرد و نوشت که جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، شرایط ویژه‌ای را برای حضور تیم ملی در این مسابقات ایجاد کرد.

طبق گزارش الجزیره، ایران مدت کوتاهی پیش از آغاز مسابقات اردوی خود را از ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کرد. اقدامی که به دلیل نگرانی از مشکلات مربوط به روادید و مسائل مرتبط با سفر انجام شد.

در ادامه این گزارش آمده است که تیم ملی ایران در شرایطی کم‌سابقه مجبور بود تنها چند ساعت پس از پایان مسابقات خود در خاک آمریکا، این کشور را ترک کرده و به مکزیک بازگردد. این در حالی بود که مسئولان ایرانی بارها از فیفا درخواست کرده بودند مسابقات تیم ملی از کشوری که درگیر جنگ با ایران است، به محل دیگری منتقل شود.

الجزیره تأکید کرد که از نخستین روز حضور تیم ملی در تیخوانا، مردم مکزیک با آغوش باز از اعضای تیم استقبال کردند. هواداران در اطراف محل اقامت تیم ملی تجمع می‌کردند و پیش و پس از سفرهای تیم به مسابقات، با در دست داشتن پوستر و پرچم، منتظر دریافت امضا و دیدار با بازیکنان بودند.

این گزارش همچنین به بدرقه اعضای تیم ملی ایران توسط صدها هوادار در مقابل هتل محل اقامت تیم در تیخوانا اشاره کرده و نوشته است که طی سه هفته حضور ایران در مکزیک، رابطه‌ای مبتنی بر احترام و محبت میان مردم این شهر و اعضای تیم ملی شکل گرفت.

الجزیره در پایان گزارش خود آورده است که این ارتباط صمیمانه تنها به خیابان‌های تیخوانا محدود نشد و در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیاری از کاربران و هواداران فوتبال در نقاط مختلف جهان از تیم ملی ایران و شرایط دشوار این تیم در خارج از زمین مسابقه حمایت کردند.

این رسانه از پیام‌های متعدد هواداران مکزیکی خطاب به بازیکنان ایران یاد کرده که در آن نوشته بودند: «امیدواریم بار دیگر مسیرمان با شما تلاقی کند.»