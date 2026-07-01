به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت که وضعیت حضور و امکانات اعضای تیم با سایر تیم‌های حاضر در رقابت‌ها یکسان نبود و همه بازیکنان و کادر فنی امکان حضور کامل در خاک آمریکا را نداشتند. با این وجود، تیم ملی کشورمان در پایان مرحله گروهی به عنوان تنها تیم حذف‌شده‌ای شناخته شد که بدون تجربه شکست، از مسابقات کنار رفت.

سایمون جردن کارشناس فوتبال و رئیس سابق باشگاه کریستال پالاس در برنامه تلویزیونی TALKSPORT در رابطه با اتفاقاتی که برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد، اظهار داشت: اگر بخواهیم دنبال مقصر بگردیم، فیفا یکی از طرف‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چون آن‌ها توافق میزبانی را امضا کرده‌اند اما در اجرای کامل آن و الزام‌آور کردن تعهدات نسبت به آمریکایی‌ها موفق عمل نکرده‌اند.

جردن تأکید کرد: تا حدی می‌توان گفت همین موضوع باعث شده ایران از رقابت‌ها حذف شود، چون هیچ تیم دیگری در این تورنمنت با چنین شرایطی مواجه نشده است. هیچ تیم دیگری در وضعیت جنگی یا تنش مشابه قرار نداشته است.

او در ادامه گفت: اما باید این را هم در نظر گرفت که آمریکایی‌ها با تیم فوتبال وارد جنگ نشده‌اند. این نکته باید کاملاً از هم جدا شود. تیم ملی فوتبال ایران به‌عنوان یک تیم ورزشی نباید در این شرایط قرار می‌گرفت.

وی همچنین افزود: وقتی درباره چالش‌های سیاست مهاجرتی آمریکا و مسائل امنیتی صحبت می‌کنیم، بله ممکن است نگرانی‌هایی وجود داشته باشد، اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد این بود که یک تیم ملی فوتبال مجبور شد بارها با مشکلات ورود و خروج، تأخیر و محدودیت مواجه شود، و این موضوع قابل انکار نیست.

او ادامه داد: در این شرایط، ایران عملاً احساس کرده که قربانی شده است. آن‌ها بین ورود و خروج سریع از کشور جابه‌جا شدند، بدون زمان کافی برای آماده‌سازی. این وضعیت از دید آن‌ها نوعی بی‌عدالتی است.