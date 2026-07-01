به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از سه بازی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و کسب سه امتیاز از صعود به مرحله حذفی (یک شانزدهم نهایی) باز ماند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار متنی در صفحه مجازی خود از بازیکنان ایران تشکر کرد. او در متن خود نوشت: «اینکه در یک مرحله گروهی دشوار بدون شکست باقی ماندید، یک دستاورد فوق‌العاده است که کیفیت استثنایی و کار تیمی شما را به دنیا نشان داد. متأسفانه این نتیجه برای صعود کافی نبود، اما اشتیاق و انگیزه شما برای همه قابل مشاهده بود.

از شما بابت اینکه با چنین قلب و روحیه‌ای بازی کردید و باعث شدید همه احساس غرور کنند، تشکر می‌کنیم.»