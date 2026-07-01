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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

دستاورد فوق‌العاده‌ای بود؛

واکنش اینفانتینو به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی + عکس

واکنش اینفانتینو به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی + عکس

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار متنی در فضای مجازی از اعضای تیم ملی ایران بابت عملکردشان در جام جهانی ۲۰۲۶ تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از سه بازی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و کسب سه امتیاز از صعود به مرحله حذفی (یک شانزدهم نهایی) باز ماند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار متنی در صفحه مجازی خود از بازیکنان ایران تشکر کرد. او در متن خود نوشت: «اینکه در یک مرحله گروهی دشوار بدون شکست باقی ماندید، یک دستاورد فوق‌العاده است که کیفیت استثنایی و کار تیمی شما را به دنیا نشان داد. متأسفانه این نتیجه برای صعود کافی نبود، اما اشتیاق و انگیزه شما برای همه قابل مشاهده بود.

از شما بابت اینکه با چنین قلب و روحیه‌ای بازی کردید و باعث شدید همه احساس غرور کنند، تشکر می‌کنیم.»

واکنش اینفانتینو به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی + عکس

کد مطلب 6876070

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