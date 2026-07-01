به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته فیلم جدیدی به چرخه اکران اضافه نشد و سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۰ تیر در ۶ هزار و ۱۷۷ سانس، ۸۲ هزار و ۸۰۲ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومانی دست یافتند که نسبت به هفته قبل خود حدود ۴ میلیارد تومان کمتر است.

لازم به توضیح است که به دلیل تاسوعا و عاشورای حسینی اکران فیلم‌های کمدی از یک تیر متوقف و سینماهای کشور از عصر سه شنبه ۲ تیر تا یکشنبه هفتم تیر تعطیل بودند و به همین دلیل فروش تمام فیلم‌ها با کاهش محسوس مواجه بوده است.

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند» در صدر جدول فروش

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۶ هزار و ۹۱۰ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۱۵ هزار و ۸۱۴ بلیت به فروش یک میلیارد و ۷۰۶ میلیونی رسید و در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان اکران خود را از ۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۱۳ هزار و ۳۷۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۱۰ هزار و ۵۴۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد … .»

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۶ هزار و ۲۲۰ بلیت فروخت و به فروش ۵۵۶ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند. این فیلم در رتبه سوم فروش هفتگی قرار گرفت.

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۵ هزار و ۵۶۷ بلیت توانست ۴۹۴ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش یک هزار و ۹۱۱ بلیت توانست به فروش ۱۸۳ میلیون تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش یک هزار و ۲۶۳ بلیت، ۱۳۳ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی ۱۴۰۴ اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود». «افسانه سپهر» با فروش یک هزار و ۴۶۶ بلیت توانست ۱۲۸ میلیون تومان فروش داشته باشد.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش ۲۸۶ بلیت، ۳۶ میلیون تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۲۴۷ بلیت فروخت و به فروش ۲۹ میلیون تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری با فروش ۲۴۹ بلیت به فروش ۲۳ میلیون تومان دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقه‌ای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز می‌شود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا می‌شود به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی سیدجلال اشکذری از ۱۷ دی ۱۴۰۴ اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نیلوفر ما رو با برنامه‌ریزی کشونده به این سفر، ته این سفر فقط دردسره…»؛ این اثر نگاهی صریح به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده در روابط و گره‌های ناخواسته نسل امروز دارد که در مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، رفاقت‌ها را در بن‌بستِ یک جاده محک می‌زند. «رخ نیلو» ۲۰ بلیت فروخت و به فروش یک میلیون و ۹۸۰ تومانی دست یافت.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات»: ۱۱۲ میلیارد و ۶۱ میلیون تومان

«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۹۶ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۲ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۴۶ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان

«افسانه سپهر»: ۱۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۴ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان

«نیم‌شب»: ۱۰ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۷ میلیارد و ۶۲۱ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان

«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان

«خط نجات»: ۹۹۸ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۷۹ میلیون تومان