به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «گوئو جیاکان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: پکن خواستار لغو هرچه زودتر تحریم های یکجانبه علیه ایران است و انتظار دارد تهران و واشنگتن به مذاکرات ادامه دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اضافه کرد: پکن همواره از لغو هرچه سریعتر تحریمهای یکجانبه علیه ایران حمایت کرده است.
به گفته وی، پکن امیدوار است که آمریکا، ایران و سایر طرف ها برای اجرای یادداشت تفاهمی که قبلاً امضا شده است و ادامه مذاکرات، با یکدیگر همکاری کنند.
«گوئو جیاکان»، تأکید کرد که چنین تلاش هایی به دستیابی یک راه حل زودهنگام و جامع برای مسئله ایران کمک خواهد کرد.
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