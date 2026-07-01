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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

چین خواستار لغو هرچه زودتر تحریم‌ها علیه ایران شد

چین خواستار لغو هرچه زودتر تحریم‌ها علیه ایران شد

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: خواستار لغو هرچه زودتر تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «گوئو جیاکان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: پکن خواستار لغو هرچه زودتر تحریم‌ های یکجانبه علیه ایران است و انتظار دارد تهران و واشنگتن به مذاکرات ادامه دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اضافه کرد: پکن همواره از لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌های یکجانبه علیه ایران حمایت کرده است.

به گفته وی، پکن امیدوار است که آمریکا، ایران و سایر طرف‌ ها برای اجرای یادداشت تفاهمی که قبلاً امضا شده است و ادامه مذاکرات، با یکدیگر همکاری کنند.

«گوئو جیاکان»، تأکید کرد که چنین تلاش‌ هایی به دستیابی یک راه‌ حل زودهنگام و جامع برای مسئله ایران کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6876924

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