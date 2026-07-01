گفتگوی مقامات روسیه و ترکیه درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گئورگی بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار امروز با تانجو بیلگیچ، سفیر ترکیه در مسکو درباره توافقات (تفاهم‌نامه) میان ایران و آمریکا گفتگو کرد.

بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه می کند: در این دیدار همچنین، بر ضرورت پایبندی کامل همه طرف‌ های مشمول به این توافق ها برای جلوگیری از تشدید دوباره تنش‌ ها تأکید شده است.

وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: دو طرف همچنین درباره وضعیت درگیری فلسطین و (رژیم) اسرائیل و نیز تحولات سوریه، لبنان و لیبی تبادل نظر کردند.