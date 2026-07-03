صعود بدون استرس سوئیس با پیروزی مقابل الجزایر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی سوئیس و الجزایر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، امروز جمعه از ساعت ۰۶:۳۰ در ورزشگاه ونکوور برگزار شد که در نهایت با پیروزی ۲ بر صفر نماینده اروپا به پایان رسید. در این مسابقه، بریل امبولو (۱۰) و دن اندوی (۴۶) گل‌های سوئیس را به ثمر رساندند.

گل زودهنگام سوئیس در این دیدار، الجزایر را به سرعت برای جبران نتیجه تحت فشار قرار داد؛ با این حال، هیجان الجزایری‌ها برای بازگشت به بازی، فرصتی فراهم کرد تا سوئیس با ارائه نمایشی تماشاگرپسند، علاوه بر حفظ برتری، در آغاز نیمه دوم نیز گل دوم خود را به ثبت برساند و صعود به دور بعدی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کند.