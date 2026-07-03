خداحافظی تلخ ریاض محرز با تیم ملی الجزایر

به گزارش خبرنگار مهر، ریاض محرز، کاپیتان و ستاره تیم ملی فوتبال الجزایر، پس از شکست تیمش مقابل سوئیس با نتیجه ۲ بر صفر و ناکامی در صعود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از بازیهای ملی خداحافظی کرد.
محرز که سالها یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ فوتبال الجزایر و از چهرههای شاخص فوتبال آفریقا به شمار میرفت، در پایان دیدار حساس تیمش و پس از حذف از رقابتها، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که این تورنمنت آخرین حضور او با پیراهن تیم ملی بوده است.
این ستاره باتجربه که سابقه درخشش در سطح اول فوتبال اروپا و لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد، با تصمیمی احساسی و در پی ناکامی در جام جهانی، پرونده حضور خود در تیم ملی الجزایر را بست.
محرز طی سالهای اخیر نقش پررنگی در موفقیتهای تیم ملی کشورش داشت و به عنوان یکی از نمادهای فوتبال الجزایر شناخته میشد. خداحافظی او بدون شک پایانی بر یک دوران مهم در فوتبال این کشور محسوب میشود.
نظر شما