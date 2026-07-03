به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال انگلیس در آستانه دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مکزیک، با تدابیر امنیتی ویژه‌ای در محل اقامت خود در مکزیکوسیتی مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری نیویورک تایمز، قرار است اطراف هتل محل اقامت شاگردان توماس توخل با ایجاد موانع و محدودیت‌های تردد تحت کنترل شدید امنیتی قرار گیرد تا از هرگونه مزاحمت احتمالی پیش از مسابقه جلوگیری شود.

این تصمیم پس از تجربه اردوی تیم ملی اکوادور در همین شهر اتخاذ شده است؛ جایی که پیش از بازی مقابل مکزیک، هواداران با آتش‌بازی، سر و صدا و تجمع در اطراف هتل باعث اختلال در استراحت بازیکنان شدند.

منابع آگاه در فیفا اعلام کرده‌اند که این تدابیر امنیتی به‌صورت موردی برای هر تیم و با هدف حفظ آرامش اردوها در نظر گرفته می‌شود و ممکن است بسته به شرایط تغییر کند.

همچنین طبق مقررات فیفا، تیم‌ها باید حداقل یک روز پیش از مسابقه در شهر محل برگزاری حاضر باشند، اما برخی تیم‌ها مانند انگلیس تصمیم گرفته‌اند زودتر و با برنامه متفاوتی به محل بازی سفر کنند.

دیدار انگلیس و مکزیک در ورزشگاه آزتکا و در شرایط ارتفاع حدود ۲۲۴۰ متری از سطح دریا برگزار خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند روی شرایط بدنی بازیکنان تأثیرگذار باشد.

توماس توخل در این‌باره گفته است: توپ در این ارتفاع متفاوت حرکت می‌کند و باید تجربه لازم را کسب کنیم. این شرایط ساده نیست، اما باید خودمان را تطبیق دهیم.

او همچنین تأکید کرد که انتخاب زمان سفر به مکزیک بین ماندن طولانی‌مدت برای تطبیق یا سفر دیرهنگام، هر دو چالش‌های خاص خود را دارد.