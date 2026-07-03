یورگن کلوپ گزینه اصلی هدایت تیم ملی آلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن کلوپ پس از دو سال دوری از دنیای مربیگری، بهعنوان گزینه نهایی هدایت تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شده و احتمالاً بهزودی رسماً این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
در پی حذف تیم ملی آلمان از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، یولیان ناگلزمان از سمت خود کنارهگیری کرد و همکاری او با مانشافت به پایان رسید.
فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور فوتبال اروپا خبر داد فدراسیون فوتبال آلمان مذاکرات نهایی خود را با کلوپ آغاز کرده و انتظار میرود او جایگزین ناگلزمان روی نیمکت تیم ملی شود.
کلوپ پیش از این سابقه هدایت تیمهای مطرحی از جمله لیورپول و دورتمند را در کارنامه دارد و حالا ممکن است مأموریت جدیدی در سطح ملی را آغاز کند.
نظر شما