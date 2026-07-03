  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

جام جهانی ۲۰۲۶؛

یورگن کلوپ گزینه اصلی هدایت تیم ملی آلمان شد

یورگن کلوپ گزینه اصلی هدایت تیم ملی آلمان شد

پس از کنار رفتن یولیان ناگلزمان از هدایت تیم ملی فوتبال آلمان، یورگن کلوپ اصلی ترین گزینه جانشینی او است.

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن کلوپ پس از دو سال دوری از دنیای مربیگری، به‌عنوان گزینه نهایی هدایت تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شده و احتمالاً به‌زودی رسماً این سمت را بر عهده خواهد گرفت.

در پی حذف تیم ملی آلمان از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، یولیان ناگلزمان از سمت خود کناره‌گیری کرد و همکاری او با مانشافت به پایان رسید.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور فوتبال اروپا خبر داد فدراسیون فوتبال آلمان مذاکرات نهایی خود را با کلوپ آغاز کرده و انتظار می‌رود او جایگزین ناگلزمان روی نیمکت تیم ملی شود.

کلوپ پیش از این سابقه هدایت تیم‌های مطرحی از جمله لیورپول و دورتمند را در کارنامه دارد و حالا ممکن است مأموریت جدیدی در سطح ملی را آغاز کند.

کد مطلب 6878126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها