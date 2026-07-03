فیفا: فناوری توپ هوشمند گل کرواسی را مردود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی بامداد امروز جمعه ۱۲ تیر در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر یک پرتغال به پایان رسید تا کریستیانو رونالدو و یارانش راهی دور بعد شوند.

در شرایطی که کرواسی در واپسین لحظات مسابقه برای به ثمر رساندن گل تساوی تلاش می‌کرد، یوشکو گواردیول در دقیقه ۱۳+۹۰ موفق شد توپ را وارد دروازه پرتغال کند، اما داور مسابقه پس از بررسی صحنه، این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد؛ تصمیمی که با اعتراض بازیکنان و هواداران کرواسی همراه شد.

پس از پایان مسابقه، فیفا با انتشار توضیحی درباره این صحنه اعلام کرد که فناوری به‌کاررفته در توپ رسمی مسابقات نقش مهمی در اتخاذ این تصمیم داشته است. بر اساس اعلام فیفا، حسگرهای IMU تعبیه‌شده در داخل توپ «تریوندا» قادر هستند حتی جزئی‌ترین تماس بازیکن با توپ را تشخیص دهند؛ داده‌هایی که در پخش تلویزیونی به شکل نمودار ضربان‌مانند نمایش داده می‌شود و اطلاعات دقیقی را در اختیار داوران قرار می‌دهد تا تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند.

فیفا تأکید کرد این فناوری نشان داده است که در لحظه ارسال توپ، بازیکن کرواسی با آن تماس داشته و به همین دلیل بازیکنی که در موقعیت آفساید قرار داشت، در جریان بازی تأثیرگذار بوده است. از این رو، گل یوشکو گواردیول مطابق قوانین فوتبال به درستی مردود اعلام شده و تصمیم تیم داوری صحیح بوده است.