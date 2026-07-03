به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، اتفاقی میان ابراهیم حسن، مدیر تیم ملی این کشور، و یکی از نیروهای امنیتی محل برگزاری تمرین رخ داد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که یک کودک مصری قصد داشت برای گرفتن عکس یادگاری به بازیکنان تیم ملی مصر و ابراهیم حسن نزدیک شود، اما یکی از مأموران امنیتی آمریکایی با برخوردی تند مانع او شد. این رفتار توجه ابراهیم حسن و محمود حسن ترزگه را جلب کرد و هر دو نسبت به نحوه برخورد مأمور امنیتی اعتراض کردند.

ابراهیم حسن از نیروی امنیتی خواست با هواداران مصری، به‌ویژه کودکان، با احترام بیشتری رفتار کند، اما این موضوع با واکنش مأمور امنیتی همراه شد و در نهایت میان طرفین مشاجره لفظی کوتاهی شکل گرفت.

ابراهیم حسن پس از این اتفاق نیز اعلام کرد که حاضر است خسارت تلفن همراه کودک را که در جریان این برخورد آسیب دیده بود، جبران کند و حتی از خانواده او دعوت کرد تا برای تماشای دیدار بعدی تیم ملی مصر در ورزشگاه حضور پیدا کنند؛ اقدامی که با استقبال گسترده هواداران فوتبال روبه‌رو شد.

تیم ملی مصر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۱۲ تیر و از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی استرالیا خواهد رفت و برای کسب جواز حضور در جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها تلاش می‌کند.