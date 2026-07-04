حضور در مراسم تشییع رهبر شهید نمایش وحدت امت اسلامی است

حجتالاسلام عبدالله شهلی بر در گفت و گو با خبرنگار مهر، حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را نقطه عطفی در نمایش وحدت امت اسلامی توصیف کرد.
مدیر تبلیغات اسلامی دلگان گفت: از عموم مردم شریف، انقلابی و شهیدپرور سیستان و بلوچستان دعوت میکنیم با حضور میلیونی و دشمنشکن خود در آیین تشییع این پرچمدار مقاومت، نشان دهند که راه جهاد و شهادت با ترور فیزیکی رهبران پایان نمیپذیرد، بلکه پرشورتر از گذشته تداوم مییابد.
وی تاکید کرد: رهبر شهید، تمام عمر پربرکت خویش را صرف اعتلا کلمه حق و دفاع از مظلومان کرد و امروز بر تکتک ما فرض است که با خلق حماسهای تاریخی، پاسدار خون پاک او باشیم.
حجت الاسلام شهلی بر افزود: این مراسم، تجدید میثاق با آرمان قدس شریف و همه شهیدان راه آزادی خواهد بود؛ با حضور خود به جهانیان اعلام میکنیم که ملت مقاوم ایران، پیکر سید و مقتدای خود را بر دوش میکشد تا فریاد بزند اگرچه قامت یک رهبر به خاک میافتد، اما هزاران رهبر از میان همین سیل خروشان مردم برمیخیزد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت حفظ انسجام در این آئین، تصریح کرد: تشییع پیکر رهبر شهید نه یک وداع، که طلوع فصلی نو از مقاومت است.
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