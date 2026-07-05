رضا نیک‌بین متخصص طب اورژانس و جانشین بیمارستان سیار بقیه‌الله در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند راه‌اندازی این بیمارستان اظهار کرد: از روز دوشنبه تا پنجشنبه، همکاران ما به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا بیمارستان با انتقال تمامی تجهیزات درمانی، اداری و پشتیبانی آماده بهره‌برداری شود. این مرکز از صبح روز جمعه آماده پذیرش بیماران شد و از همان زمان خدمات درمانی را آغاز کرد.

وی افزود: این مرکز صرفاً یک درمانگاه نیست، بلکه امکانات یک بیمارستان کامل را در اختیار دارد. آزمایشگاه، اتاق عمل، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، بخش مراقبت‌های ویژه قلب (CCU)، ۶۰ تا ۷۰ تخت بستری، اتاق سرد و همچنین بخش ویژه مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک، هسته‌ای و پرتویی (CBRN) در این مجموعه فعال است.

نیک‌بین با بیان اینکه این مرکز تنها پایگاه کشور با چنین امکاناتی در حوزه CBRN است، گفت: در صورت وقوع هرگونه حادثه شیمیایی، بیولوژیک، هسته‌ای یا پرتویی، تمامی امکانات لازم برای درمان مصدومان در این مرکز فراهم است.

جانشین بیمارستان سیار بقیه‌الله ادامه داد: اتاق‌های CPR نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده و تیم‌های تخصصی پزشکی در رشته‌های قلب، داخلی، اطفال، زنان، جراحی، بیهوشی، طب اورژانس، رادیولوژی و ارتوپدی به صورت کامل در بیمارستان مستقر هستند تا در صورت نیاز خدمات تخصصی ارائه دهند.

وی با اشاره به آمادگی کامل این مرکز از نظر تجهیزات و نیروی انسانی تصریح کرد: تمامی داروها، تجهیزات پزشکی و امکانات مورد نیاز به صورت کامل تأمین شده و تعداد کافی پزشک، پرستار و نیروهای درمانی در بیمارستان حضور دارند. در صورت افزایش تعداد بیماران نیز نیروهای ذخیره که از قبل در فهرست آماده‌باش قرار دارند، بلافاصله فراخوان خواهند شد.

نیک‌بین درباره حضور نیروهای داوطلب نیز گفت: تعداد زیادی از نیروهای داوطلب برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند، اما با توجه به محدودیت ظرفیت، در حال حاضر از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان بقیه‌الله که در فهرست آماده‌باش قرار دارند استفاده می‌شود.

وی درباره تجهیزات مستقر در بیمارستان نیز اظهار کرد: تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی به صورت کامل فراهم شده است. دستگاه‌های استریل و اتوکلاو برای ضدعفونی و آماده‌سازی تجهیزات در محل مستقر هستند و در صورت نیاز به انتقال تجهیزات به بیمارستان اصلی نیز این فرآیند از طریق آمبولانس انجام می‌شود. این مرکز دقیقاً همانند یک بیمارستان فعال خدمات ارائه می‌دهد و صرفاً یک درمانگاه سرپایی نیست.

این متخصص طب اورژانس با توصیه به مردم برای پیشگیری از گرمازدگی گفت: از مردم درخواست می‌کنیم در ساعات اوج گرما تا حد امکان در محل حضور نداشته باشند و در صورت حضور، حتماً از سایه استفاده کنند. همچنین توصیه می‌شود چفیه یا پارچه خیس روی سر قرار دهند، از کلاه لبه‌دار استفاده کنند و حتماً آب معدنی، شربت یا نوشیدنی‌های مناسب مانند خاکشیر به همراه داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اگر افراد دچار علائمی مانند سردرد، ضعف، بی‌حالی، خستگی یا سرگیجه شدند، باید بلافاصله به نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس مراجعه کنند تا وضعیت آنان بررسی شود و در صورت نیاز، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل خواهند شد.