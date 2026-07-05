به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا دهقان گفت: با همکاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان، برنامه‌های متنوعی برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های این ایام تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه سپاه و بسیج علمدار اجرای برنامه‌های شهرستان هستند، افزود: انتظار می‌رود مردم ولایت‌مدار مرودشت به ویژه بسیجیان عزیز با حضور گسترده در مراسم‌های پیش‌بینی‌شده، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به رهبر شهید و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

فرمانده سپاه مرودشت با تأکید بر اینکه فضای شهر باید حال و هوای عزاداری واقعی داشته باشد، گفت: رهبر شهید پیام انقلاب اسلامی را به سراسر جهان مخابره و معرفی کرد و دشمنان در جنگ نظامی و رویارویی مستقیم نتوانستند در برابر ملت ایران به اهداف خود دست یابند.

سرهنگ دهقان خاطرنشان کرد: بسیج در کنار ایفای نقش در تأمین امنیت، همواره در عرصه خدمت‌رسانی به مردم نیز حضوری فعال و مؤثر دارد و در این ایام با تمام ظرفیت در کنار مردم خواهد بود.

وی در پایان با تشریح برنامه‌های شاخص شهرستان گفت: آیین بدرقه زائران روز یکشنبه برگزار می‌شود، اجتماع بزرگ بانوان شامگاه دوشنبه در موکب مکتب‌الرقیه(س) برگزار خواهد شد و تجمع بزرگ مردمی عزاداران نیز پنج‌شنبه شب ساعت ۲۱ در میدان امام خمینی(ره) مرودشت برگزار می‌شود.

سرهنگ دهقان از عموم مردم شهرستان مرودشت دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم‌ها، ضمن ادای دین به رهبر شهید، بار دیگر وحدت، بصیرت و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

گفتنی است مراسم عزاداری، زنجیر زنی و سینه‌زنی از مقابل سپاه مرودشت تا میدان امام خمینی (ره) دوشنبه ساعت ۹ صبح، رژه بزرگ خودرویی شهرستان با حضور مردم ولایتمدار تمامی شهرها و بخش ها دوشنبه شب ساعت ۲۱ از مصلی نماز جمعه برگزار خواهد شد.