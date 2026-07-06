به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میری گفت: روزانه به بیش از ۳ هزار نفر از زائران و عزادارانی که از شهرهای شرق استان فارس عازم تهران، قم و مشهد هستند و یا در مسیر بازگشت، در این موکب خدمت‌رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر پذیرایی گرم و اسکان زائران، بیش از ۱۰۰ اتاق برای استراحت و اسکان عزاداران مهیا شده است تا مسیر طولانی رفت و برگشت زائران شرق فارس به تهران، قم و مشهد با آرامش بیشتری سپری شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فسا در پایان تأکید کرد: خادمان این موکب تا زمان بازگشت آخرین گروه از زائران شرکت‌کننده در مراسم وداع، به خدمت‌رسانی خود ادامه خواهند داد.