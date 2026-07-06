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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

خدمت به زائران رهبر شهید در موکب امام‌زاده اسماعیل فسا

خدمت به زائران رهبر شهید در موکب امام‌زاده اسماعیل فسا

فسا- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فسا گفت:خادمان موکب اربعین امام‌زاده اسماعیل با استقرار در مسیر تردد زائران، صحنه‌هایی از خدمت بی‌منت و ارادت خالصانه را به نمایش گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میری گفت: روزانه به بیش از ۳ هزار نفر از زائران و عزادارانی که از شهرهای شرق استان فارس عازم تهران، قم و مشهد هستند و یا در مسیر بازگشت، در این موکب خدمت‌رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر پذیرایی گرم و اسکان زائران، بیش از ۱۰۰ اتاق برای استراحت و اسکان عزاداران مهیا شده است تا مسیر طولانی رفت و برگشت زائران شرق فارس به تهران، قم و مشهد با آرامش بیشتری سپری شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فسا در پایان تأکید کرد: خادمان این موکب تا زمان بازگشت آخرین گروه از زائران شرکت‌کننده در مراسم وداع، به خدمت‌رسانی خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6880986

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