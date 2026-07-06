اعزام سه تیم اورژانس فسا برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله نجفی از اعزام سه تیم عملیاتی اورژانس این شهرستان به‌منظور پوشش امدادی مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان خبر داد و گفت: نخستین تیم عملیاتی روز سه‌شنبه ۹ تیرماه با یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و سه نفر از کارشناسان اورژانس به تهران اعزام شدند.

وی افزود: دومین تیم نیز روز ۱۰ تیرماه با یک دستگاه آمبولانس و دو نفر از کارشناسان اورژانس برای تقویت پوشش امدادی در محل مأموریت مستقر شد.

به گفته رئیس اورژانس فسا، سومین تیم روز ۱۳ تیرماه با یک دستگاه خودروی فوتون و دو نفر از کارشناسان اورژانس، همراه با ۱۳ دستگاه اتوبوس حامل زائران، به‌منظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و همراهی با کاروان‌ها عازم مأموریت شد.

نجفی همچنین از آماده‌باش کامل ۱۹ پایگاه عملیاتی اورژانس شهرستان فسا خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها با هدف ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادی به کاروان‌های اعزامی از شهرها و استان‌های جنوبی کشور، در آمادگی کامل قرار دارند.