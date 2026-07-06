اسدی: پاسخ وفاداری مردم به ولایت، خدمت صادقانه و مبارزه با فساد است

محمدحسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشییع باشکوه و میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان گفت: حضور باشکوه و میلیونی مردم در مراسم وداع با قائد شهید، بار دیگر عمق ایمان، بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: این حماسه مردمی تنها یک بدرقه تاریخی نبود، بلکه پیامی روشن برای مسئولان کشور داشت؛ پیامی که نشان میدهد مدیران باید با احساس مسئولیتی مضاعف، مسیر خدمترسانی صادقانه به مردم را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
شهردار شیراز با اشاره به این موضوع که دیروز در مراسم وداع و نماز بر پیکر قائد شهید امت اسلامی به چشم خودم چیزی جز وفاداری میلیون ها ایرانی در راه آرمان های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولیزمان امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) ندیدم، افزود: تداوم این مسیر پرافتخار تنها با روحیه جهادی، تلاش خالصانه و حضور میدانی مسئولان در کنار مردم امکانپذیر خواهد بود.
اسدی گفت: مکتب امام شهید به ما میآموزد که مقابله واقعی با نظام سلطه، آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی، پیش از هر چیز در گرو خدمت بیمنت به مردم، سلامت اداری، پاکدستی مدیران و مبارزه بیامان با فساد است.
وی ادامه داد: مسئولان باید این اصول را مبنای تصمیمگیریها و اقدامات خود قرار دهند، زیرا اعتماد و وفاداری کمنظیر مردم سرمایهای ارزشمند است که تنها با خدمت صادقانه و کارآمد میتوان پاسخگوی آن بود.
شهردار شیراز تصریح کرد: ملت ایران در این روزهای تاریخی بار دیگر ثابت کرد که پیوند میان مردم و ولایت، ریشهای عمیق و استوار دارد و این سرمایه اجتماعی، وظیفه همه مدیران را برای حرکت در مسیر خدمت، عدالت و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی سنگینتر از گذشته کرده است.
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