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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

اعزام کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز به آیین بدرقه آقای شهید ایران

اعزام کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز به آیین بدرقه آقای شهید ایران

شیراز-همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برای حضور در آیین ملی بدرقه رهبر شهید انقلاب، عازم تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برای حضور در آیین ملی بدرقه رهبر شهید انقلاب، عازم تهران شدند.

در این برنامه، حدود ۵۰۰ نفر از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور دارند که بر اساس برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، بخشی از کاروان امروز برای شرکت در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند و گروه دیگری نیز فردا برای حضور در مراسم بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، عازم مشهد مقدس خواهند شد.

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین بدرقه این کاروان، با تسلیت ایام ماه محرم و شهادت رهبر شهید انقلاب، این حضور را جلوه‌ای از همدلی، انسجام و همراهی جامعه دانشگاهی با این آیین ملی دانست.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی و دست ‌اندرکاران برنامه‌ ریزی این اعزام، اظهار کرد: این سفر، فرصتی برای حضور در آیین بدرقه و ادای احترام به مقام والای رهبر شهید و تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر تداوم مسیر خدمت به مردم، افزود: جامعه دانشگاهی همواره با تکیه بر روحیه مسوولیت ‌پذیری، ایثار و خدمت، در مسیر ارتقای سلامت و پاسخگویی به نیازهای مردم گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6880543

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