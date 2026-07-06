اعزام کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز به آیین بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، کاروان دانشگاهیان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برای حضور در آیین ملی بدرقه رهبر شهید انقلاب، عازم تهران شدند.

در این برنامه، حدود ۵۰۰ نفر از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور دارند که بر اساس برنامه ‌ریزی انجام ‌شده، بخشی از کاروان امروز برای شرکت در آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند و گروه دیگری نیز فردا برای حضور در مراسم بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، عازم مشهد مقدس خواهند شد.

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین بدرقه این کاروان، با تسلیت ایام ماه محرم و شهادت رهبر شهید انقلاب، این حضور را جلوه‌ای از همدلی، انسجام و همراهی جامعه دانشگاهی با این آیین ملی دانست.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی و دست ‌اندرکاران برنامه‌ ریزی این اعزام، اظهار کرد: این سفر، فرصتی برای حضور در آیین بدرقه و ادای احترام به مقام والای رهبر شهید و تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر تداوم مسیر خدمت به مردم، افزود: جامعه دانشگاهی همواره با تکیه بر روحیه مسوولیت ‌پذیری، ایثار و خدمت، در مسیر ارتقای سلامت و پاسخگویی به نیازهای مردم گام برمی‌دارد.