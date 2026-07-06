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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

منطقه یک مشهد میزبان زائران استان فارس در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

منطقه یک مشهد میزبان زائران استان فارس در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

شیراز- ستاد برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس از اختصاص منطقه یک این شهر برای میزبانی از زائران استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام کرد: منطقه یک مشهد به عنوان محل استقرار و میزبانی از زائران استان فارس در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی تعیین شده است.

بر اساس اطلاعیه این ستاد، از مردم استان فارس که برای حضور در این مراسم معنوی عازم مشهد مقدس هستند درخواست شده است با مراجعه به منطقه یک، از خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران بهره‌مند شوند.

همچنین به منظور راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات زائران، سامانه ۰۵۱۵۱۵۱ به صورت شبانه‌روزی فعال شده و آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به زائران خواهد بود.

کد مطلب 6881099

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