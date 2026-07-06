منطقه یک مشهد میزبان زائران استان فارس در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در مشهد اعلام کرد: منطقه یک مشهد به عنوان محل استقرار و میزبانی از زائران استان فارس در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی تعیین شده است.
بر اساس اطلاعیه این ستاد، از مردم استان فارس که برای حضور در این مراسم معنوی عازم مشهد مقدس هستند درخواست شده است با مراجعه به منطقه یک، از خدمات پیشبینیشده برای زائران بهرهمند شوند.
همچنین به منظور راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات زائران، سامانه ۰۵۱۵۱۵۱ به صورت شبانهروزی فعال شده و آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به زائران خواهد بود.
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