معارفه رسمی مهدی تارتار و کادر فنی جدید پرسپولیس در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مهدی تارتار، سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس، با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، برگزار شد.

در این مراسم، اعضای کادر فنی جدید سرخپوشان نیز حضور داشتند و به صورت رسمی فعالیت خود را برای فصل جدید آغاز کردند.

بر این اساس، علیرضا محمد، وحید فاضلی و حسین اینانلو به عنوان دستیاران مهدی تارتار، او را در کادر فنی پرسپولیس همراهی خواهند کرد.

در جریان این نشست، مدیرعامل باشگاه ضمن خیرمقدم به اعضای کادر فنی، برای آنها در فصل پیش رو آرزوی موفقیت کرد و بر فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای برنامه‌های فنی تیم تأکید داشت.

همچنین مهدی تارتار و دستیارانش پس از مراسم معارفه، نخستین نشست کاری خود را با مدیرعامل باشگاه برگزار کردند و درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم برای فصل آینده به تبادل نظر پرداختند.