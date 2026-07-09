به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید، فعالیت خود را در بازار نقلوانتقالات تابستانی با سرعت آغاز کرده است. سرخپوشان در روزهای ابتدایی نقلوانتقالات مذاکرات خود را برای جذب بازیکنانی همچون مجید عیدی، ابوالفضل جلالی، پوریا شهرآبادی و کسری طاهری دنبال کردهاند تا مطابق سیاست جوانگرایی مدنظر کادر فنی، ترکیب فصل آینده را شکل دهند.
در این میان طی روزهای گذشته شایعاتی درباره قرار داشتن محمد قربانی، هافبک ملیپوش شاغل در فوتبال امارات، در فهرست خرید پرسپولیس منتشر شد که حتی از آغاز مذاکرات میان دو طرف حکایت داشت.
پیگیریهای خبرنگار مهر از باشگاه پرسپولیس نشان میدهد مدیران این باشگاه پس از انتشار این اخبار، به صورت مستقیم از مهدی تارتار درباره این موضوع استعلام گرفتهاند تا هرگونه ابهام برطرف شود. سرمربی سرخپوشان نیز به طور شفاف و کتبی اعلام کرده است که هیچ برنامهای برای جذب محمد قربانی ندارد و نام این بازیکن در فهرست خرید او قرار نگرفته است.
به این ترتیب باشگاه پرسپولیس نیز هیچ مذاکرهای با این بازیکن یا مدیر برنامههایش انجام نداده و پرونده حضور قربانی در جمع سرخپوشان از اساس مطرح نبوده است.
این در حالی است که شنیده میشود محمد قربانی پیشنهاد جدی و قابل توجهی از باشگاه تراکتور تبریز دریافت کرده و احتمال بازگشت او به لیگ برتر ایران بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. گفته میشود ارزش این انتقال رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
برخی منابع معتقدند مطرح شدن نام پرسپولیس در روزهای اخیر، بیش از آنکه به مذاکرات واقعی ارتباط داشته باشد، به افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات با تراکتور کمک میکرد؛ موضوعی که میتوانست رقم قرارداد این ملیپوش را چندین میلیارد تومان افزایش دهد.
با این حال پس از اعلام رسمی نظر مهدی تارتار و خروج نام قربانی از هرگونه گمانهزنی درباره پرسپولیس، حالا تراکتور عملاً تنها مشتری جدی این بازیکن محسوب میشود؛ اتفاقی که شاید قدرت چانهزنی باشگاه تبریزی را افزایش داده و حتی شرایط مالی این انتقال را نسبت به ارقام اولیه تغییر دهد.
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