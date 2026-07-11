استقلال خواهان جذب مدافع لژیونر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آماده می‌کند که به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، شرایط این باشگاه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آبی‌پوشان تاکنون نتوانسته‌اند قرارداد هیچ‌یک از بازیکنان خود را تمدید کنند و تنها جدایی قطعی آنها مربوط به ابوالفضل جلالی است که از جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده جدا شده است.

در همین حال، کادرفنی استقلال لیست بازیکنان مورد نظر خود برای تقویت تیم در فصل پیش رو را به مدیران باشگاه ارائه کرده و مذاکرات با گزینه‌های مدنظر نیز آغاز شده است. حتی طبق پیگیری‌ها، با برخی از این نفرات توافقاتی هم صورت گرفته، اما بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی مانع از ثبت قرارداد بازیکنان جدید شده است.

یکی از بازیکنانی که استقلالی‌ها برای جذب او مذاکراتی را دنبال کرده‌اند، نیما اندرز، مدافع ایرانی تیم لگانس اسپانیا است. با این حال، وضعیت حضور این بازیکن در استقلال همچنان مشخص نیست و همه چیز به شرایط پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بستگی دارد.

با توجه به در پیش بودن رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، بازیکنان جوان نیز تمایل دارند در تیمی حضور داشته باشند که فرصت بیشتری برای بازی کردن پیدا کنند تا بتوانند شانس حضور در فهرست تیم ملی ایران را افزایش دهند. به همین دلیل، وضعیت استقلال در نقل‌وانتقالات می‌تواند در تصمیم‌گیری برخی از گزینه‌های جوان تأثیرگذار باشد.

استقلالی‌ها اکنون منتظر اعلام رأی نهایی دادگاه CAS درباره پرونده مربوط به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود هستند و باید دید نتیجه این رأی به سود آبی‌پوشان خواهد بود و زمینه ثبت قراردادهای جدید را فراهم می‌کند یا مشکلات این باشگاه همچنان ادامه خواهد داشت.