تشییع رهبر شهید یک رخداد تمدنی و ذخیره راهبردی برای آینده انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهمترین عرصههای ظهور تقوا، نحوه عمل مسئولان در جایگاه خدمت است و مسئولیت در نظام اسلامی هرگز نباید به عنوان فرصتی برای کسب منافع شخصی تلقی شود.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسئولیت در نظام اسلامی افزود: اگر مسئولی به محض پذیرش مسئولیت، به فکر منافع شخصی، توسعه ثروت، آینده شغلی یا تأمین منافع اطرافیان خود باشد، از مسیر تقوا فاصله گرفته است. مسئولیت در جمهوری اسلامی یک امانت الهی است، نه طعمهای برای بهرهبرداری شخصی.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به نامه امیرالمؤمنین(ع) به اشعث بن قیس، تصریح کرد: حضرت علی(ع) در این نامه به صراحت تأکید میکنند که حکومت و مدیریت طعمه نیست، بلکه امانتی بر گردن مسئولان است و این نگاه باید در همه مدیران نظام اسلامی حاکم باشد.
تشییع رهبر شهید، پدیدهای بینظیر در تاریخ
خضری در ادامه با اشاره به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، این حضور گسترده مردمی را نعمتی بزرگ از سوی خداوند دانست و گفت: باید در برابر چنین حماسهای سجده شکر به جا آورد، چراکه آنچه در ایران، عراق و سایر کشورهای اسلامی رقم خورد، در تاریخ معاصر و حتی تاریخ اسلام کمنظیر است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم شب وداع در مسجد مقدس جمکران افزود: صحنه حرکت مردم از بیابانهای اطراف جمکران با پرچمهای سرخ، یادآور روایات مربوط به قیام حضرت ولیعصر(عج) و شعار «یا لثارات الحسین» بود و نشان داد که ملت ایران همچنان در مسیر آرمانهای عاشورا حرکت میکند.
امام جمعه موقت قزوین اظهار کرد: به نظر میرسید رهبر شهید با خون خود، امت اسلامی را برای یاری امام زمان(عج) آماده کرده و با شهادتش ظرفیت عظیمی از ایمان، وفاداری و آمادگی را در جامعه اسلامی ایجاد کرده است.
هر ملت فرهنگ خاص خود را در سوگواری دارد
وی با قدردانی از مردم عراق به دلیل برگزاری باشکوه مراسم سوگواری، تأکید کرد: نباید فرهنگ عزاداری ملتها را با یکدیگر مقایسه کرد. ملت ایران، عراق، لبنان، پاکستان و دیگر کشورها هر کدام شیوه خاص خود را در ابراز ارادت دارند.
خضری افزود: برخی در فضای مجازی تلاش کردند با مقایسه رفتار مردم ایران و عراق، نوعی دوگانگی ایجاد کنند، در حالی که ملت ایران طی ماههای گذشته با حضور مستمر در صحنههای مختلف، وفاداری خود را به بهترین شکل نشان داده است و این مقایسهها نادرست و غیرمنصفانه است.
این حماسه، ذخیره راهبردی انقلاب اسلامی است
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه این رخداد صرفاً یک مراسم تشییع نبود، خاطرنشان کرد: این اجتماع عظیم یک سرمایه تمدنی و راهبردی برای آینده جمهوری اسلامی است و ملت ایران همانگونه که برای امنیت و اقتصاد به ذخایر مادی نیاز دارد، برای عبور از بحرانها به چنین ذخایر معنوی نیز احتیاج دارد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که تحولات بزرگ اجتماعی بر پایه تراکم تجربهها و سرمایههای تمدنی شکل میگیرد و این حضور میلیونی نیز یکی از همین سرمایههای ارزشمند است که باید حفظ و به نسلهای آینده منتقل شود.
ایامالله، دستگاه محاسبات ملت را اصلاح میکند
خضری با اشاره به مفهوم «ایامالله» در قرآن کریم اظهار کرد: این روزها از مصادیق روشن ایامالله هستند؛ روزهایی که قدرت الهی در صحنه اجتماع آشکار میشود و انسان حضور خداوند را در تحولات اجتماعی به روشنی مشاهده میکند.
وی افزود: یکی از آثار مهم یادآوری ایامالله، اصلاح دستگاه محاسبات مسئولان و مردم است؛ زیرا دشمن تلاش میکند محاسبات ملت و مدیران کشور را تغییر دهد، اما ایامالله به جامعه یادآوری میکند که قدرت اصلی از آنِ خداوند است و نباید صرفاً با محاسبات مادی تصمیمگیری کرد.
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است
امام جمعه موقت قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق اخیر، گفت: رهبر انقلاب پس از این توافق تأکید کردند که همه باید منتظر تحقق شروط و تعهدات طرف مقابل باشند، اما تا امروز بسیاری از این تعهدات اجرایی نشده است.
وی با اشاره به ادامه تحریمهای نفتی، آزاد نشدن کامل داراییهای ایران، ادامه حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات آمریکا در منطقه افزود: این موارد نشان میدهد که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبوده و بار دیگر بیاعتمادی نسبت به دشمن را اثبات کرده است.
جریان «تزیین» در پی عادیسازی سازش است
خضری با هشدار نسبت به آنچه «جریان تزیین» نامید، اظهار کرد: این جریان تلاش میکند ذلت، عقبنشینی و سازش را با واژههایی زیبا و فریبنده همچون «منافع ملی» برای مردم و مسئولان توجیه کند.
وی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: منافع ملی تنها زمانی معنا دارد که با هویت ملی در تعارض نباشد و اگر حفظ منافع اقتصادی به قیمت از بین رفتن عزت، استقلال و هویت ملت باشد، دیگر نمیتوان آن را منافع ملی نامید.
امام جمعه موقت قزوین افزود: تجربه تاریخ معاصر نشان داده است که هر جا به نام منافع ملی از اصول و هویت کشور عقبنشینی شده، نتیجهای جز خسارت به همراه نداشته است.
مسئولان مراقب جنگ فرهنگی دشمن باشند
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز عفاف و حجاب، گفت: جنگ دشمن صرفاً نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه امروز یکی از مهمترین عرصههای جنگ ترکیبی، حوزه فرهنگ، خانواده و سبک زندگی است.
خضری تأکید کرد: برخی تلاش میکنند با سوءاستفاده از شرایط کشور، مرزهای فرهنگی را جابهجا کنند و مسئولان نباید اجازه دهند این جنگ نرم به نتیجه برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید حضور افراد با سلایق مختلف در صحنههای انقلابی، موجب غفلت از وظیفه همگانی در ترویج معروف و مقابله با منکر شود و لازم است مسائل فرهنگی با حکمت، منطق و روش صحیح دنبال شود.
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