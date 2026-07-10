شایعه حمله به نیروگاه حرارتی تبریز صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرشی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۹ تیرماه، نقطه اتصال یکی از واحدهای نیروگاه حرارتی تبریز به شبکه برق سراسری به دلیل بروز مشکل فنی دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل نیروگاه حرارتی تبریز، شرکت برق منطقه‌ای و نیروهای آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را انجام دادند. هم‌اکنون نیز عملیات لکه‌گیری در محل ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر پایداری شبکه برق اعلام کرد: این حادثه هیچ‌گونه تأثیری بر پایداری شبکه برق نداشته و مشکل ایجادشده برای واحد مذکور نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.

وی با تکذیب شایعات منتشرشده درباره حمله دشمن به نیروگاه حرارتی تبریز، تأکید شده است که این ادعاها کذب و جعلی بوده و از شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.