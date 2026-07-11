تغییر برنامه مسابقات/ ۴ دیدار برای مردان و زنان ایران در روز سوم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان در حالی امروز (شنبه ۲۰ تیر) وارد روز دوم شد که بعد از برگزاری ۳ دیدار (۲ دیدار در بخش زنان و یک دیدار در بخش مردان)، پیگیری سایر دیدارهای این روز متوقف شد.

وقوع طوفانی سنگین به نام «باوی» در فاصله ۴۰۰ کیلومتری هانگژو بوده وپیش بینی رسیدن این طوفان به شهر هانگژو در زمان ظهر به وقت محلی و ورود دولت چین، باعث شد اینگونه تصمیم گیری شود که تمام دیدارهای ساعت ۱۱ به بعد (به وقت محلی) لغو شود.

شرایط جوی نامناسب به گونه ای است که تا پایان امروز شرایط برای برگزاری هیچ دیداری مهیا نیست و حتی توصیه شده که شرکت کنندگان در مسابقات، هتل محل اقامت شان را هم ترک نکنند.

دیدارهای امروز در حالی لغو شده که طبق برنامه از پیش اعلام شده، قرار است روز یکشنبه (۲۱ تیر) دیدارهای روز سوم برگزار شود و بعد از آن هم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان با برگزاری دیدارهای مرحله دوم به بعد پیگیری خواهد شد. از طرفی زمانی هم باید برای دیدارهای لغو شده امروز در نظر گرفته شود.

به گفته هادی رضایی، دیدارهایی که امروز در زمان مقرر برگزار نشدند، فردا (یکشنبه ۲۱ تیر) و در چارچوب روز سوم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان برگزار می شوند و همین مسئله باعث جابه جایی و تغییراتی در برنامه این روز خواهد شد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: روز گذشته در نزدیکی هانگژو سیلی آمد که طوفان به همراه داشت. همین موضوع باعث هشدار مقامات شد. در چین هشدارها در سه دسته هستند. هشدار روز گذشته در سطح ۳ بود، امروز هشدار سطح ۲ دادند اما در ادامه اینگونه اعلام شد که شرایطی هشداری در حال برطرف شدن است. به همین دلیل به طور حتم فردا مسابقات برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته با توجه به لغو دیدارهای امروز، برنامه مسابقات برای فردا تغییراتی خواهد داشت. برگزارکنندگان مسابقات در حال نهایی کردن برنامه جدید هستند.

رضایی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: دیدارهای لغو شده امروز به صبح روز یکشنبه موکول می شوند، دیدارهای از قبل برنامه ریزی شده برای این روز هم برگزار می شوند فقط اینکه ساعت مسابقات جابه جا خواهد شد. کل مسابقات در سه زمین و دو سالن پیگیری می شوند. برنامه نهایی برای روز سوم تا چند ساعت دیگر مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز دوم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در حالی لغو شد که قرار بود امروز تیم ملی زنان ایران با کنیا دیدار داشته باشد و تیم ملی مردان هم به مصاف بوسنی برود. طبق برنامه اولیه، ژاپن و چین حریفان روز سوم مردان و زنان والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان هستند.

طبق صحبت های هادی رضایی، ۴ دیدار تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران فردا (یکشنبه) برگزار می شوند اما هنوز ساعت آنها مشخص نیست.

مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان با حضور ۱۶ تیم در هر یک از بخش مردان و زنان تا ۲۶ تیر در هانگژو پیگیری می شود. تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان به ترتیب در گروه های چهارم و اول قرار دارند.

در پایان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم های فینالیست در هر بخش صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک می شوند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در روز نخست مسابقات موفق به شکست لهستان شد و تیم ملی زنان هم مقابل روآندا به پیروزی رسید.