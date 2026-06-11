به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در چهارمین قسمت از نمایش شنیدنی «ابله» به ترتیب فریبا طاهری، سیما خوش‌چشم، امیر منوچهری، رویا فلاحی، معصومه عزیزمحمدی، مهدی نمینی‌مقدم، احمد لشینی، نوشین حسن‌زاده و مونا صفی به ایفای نقش می‌پرازند.

در خلاصه داستان این قسمت می‌شنوید: مادام آپانچین با دخترش آگلائه صحبت می‌کند. او از رفتار دخترش در ارتباط با پرنس میشکین ناخشنود است و به او می‌گوید که به هیچ وجه حق ندارد تا پرنس را مسخره کند.

ناستازیا فیلیپوفنا به خانه گانیا می‌آید تا با او دیدار کند. در آنجا گانیا پرنس میشکین را به ناستازیا معرفی می‌کند. آردالیون ایولگین پدر گانیا نیز به استقبال ناستازیا می‌آید اما رفتار خلاف آداب او که ناشی از دائم‌الخمر بودن است موجب می‌شود تا گانیا از حضور او شرم کند. پس از آن کولیا برادر کوچکتر گانیا با پرنس میشکین گفتگو می‌کند و شکوه می‌کند که این بسیار غم‌انگیز است که گانیا تنها برای پول می‌خواهد با ناستازیا ازدواج کند. اینجا کولیا آشکار می‌کند که سرهنگ توتسکی سرپرست ناستازیا به این دلیل که می‌خواهد با الکساندرا دختر کلنل آپانچین ازدواج کند، قرار است برای تحقق ازدواج خودش گانیا را به ازدواج با ناستازیا وا دارد و در این مسیر به او وعده پول داده است؛ پولی در حدود صدهزار روبل. گانیا نیز به دلیل رفتارش از پرنس عذرخواهی می‌کند. به نظر می‌رسد گانیا با خواهرش باربارا اصلا رابطه خوبی ندارد.

گانیا و پرنس با یکدیگر گفتگو می‌کنند. گانیا به پرنس می‌گوید: من صراحتا به ناستازیا گفته‌ام که این ازدواج برای پول است و ناستازیا به همین جهت از من نفرت دارد.

پرنس اما به گانیا توصیه می‌کند که در ازدواج با ناستازیا بیشتر احتیاط کند. پرنس تحیر کرده که چطور گانیا می‌تواند به این سادگی خود را گرفتار و آلوده کند، اما گانیا می‌گوید که این پول می‌تواند سبب شود تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. گانیا آشکارا به پرنس می‌گوید که احتمالا بعد از گذشت مدتی، از ناستازیا طلاق خواهد گرفت.

آیا گانیا دیگر به اخلاق باور ندارد؟ آیا ناستازیا با آگاهی از دلیل ازدواجش، باز هم پیشنهاد گانیا را خواهد پذیرفت؟ آگلائه به راستی چه احساسی نسبت به پرنس میشکین دارد؟

باهم چهارمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه می‌شنویم.