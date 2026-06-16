فرار از کلیسا در روز ازدواج؛ ماجرای آتش زدن صدهزار روبل چه بود!

به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در پنجمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش ابوالفضل شاهبهرامی، رویا فلاحی، مجید سهرابی، احمد هاشمی، امیر منوچهری، محمد آقامحمدی، سیما خوشچشم، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی، فریبا طاهری، شیما جانقربان و نگین خواجهنصیر حضور دارند.
در مراسم جشن تولد ناستازیا و باحضور کسانی چون توتسکی و کلنل آپانچین، ناستازیا از پرنس میشکین دیدگاهش را درباره ازدواج با گانیا که دیگران مدام او را به آن تشویق میکند میپرسد و پرنس میشکین هم به صراحت به ناستازیا توصیه میکند که از ازدواج با گانیا سر باز بزند. ناستازیا هم بلافاصله جواب منفی خود را به پیشنهاد ازدواج گانیا اعلام میکند. پاسخ ناستازیا با واکنش منفی شدید توتسکی و کلنل آپانچین همراه میشود و ناستازیا اعلام میکند که به پرنس اعتماد دارد و از این رو مشورت با او برایش بسیار اهمیت دارد. ناستازیا به سرهنگ توتسکی میگوید که نیازی به آن چندین هزار روبل نیست و به رایگان به او اجازه میدهد تا با الکساندرا دختر کلنل آپانچین ازدواج کند.
در همین حین، روگوژین با چندین همراه مست به خانه ناستازیا میآید و در کمال شگفتی ناستازیا به آنها اجازه ورود میدهد. مهمانی کاملا بههم میریزد. روگوژین صدهزار روبل را روی میز میگذارد تا آن را به گانیا بدهد و ناستازیا را از ازدواج با او برهاند اما ناستازیا آن پول را همانجا آتش میزند تا تلاش کند به همه بگوید که پول برایش اهمیت ندارد؛ هرچند که پس از آن پولها از آتش نجات داده میشوند. در نهایت، ناستازیا با روگوژین همراه میشود و با او به مسکو میرود. اینچنین این مهمانی شگفتانگیز به پایان میرسد.
نامهای از سالاسکین به پرنس میشکین میرسد که طبق آن ارثیه کلانی معادل یک و نیم میلیون روبل به او رسیده است. گانیا نیز استعفا میدهد و پولی را که روگوژین به او داده بود تا ناستازیا را رها کند به دست پرنس میشکین میسپارد تا آن را به ناستازیا بازگرداند. پس از این حوادث، نامزدی سرهنگ توتسکی و الکساندرا دختر کلنل آپانچین بههم میخورد و الکساندرا از این بابت غمگین میشود و توتسکی هم با زنی فرانسوی ازدواج میکند. پس از رفتن پرنس به مسکو و رسیدن او به ارثیهاش، شایعهای پخش میشود مبنی بر اینکه پرنس با یک رقاص ازدواج کرده است.
از آن سو در مسکو و درست در روز ازدواج روگوژین و ناستازیا، ناستازیا از کلیسا فرار میکند و پرنس نیز خبر میدهد که به زودی باز میگردد و به دیدار خانواده آپانچین میآید.
چرا ناستازیا از ازدواج سر باز زده است؟ پرنس میشکین در مسکو چه کرده است؟ برای چه گانیا حاضر به پذیرفتن آن صد هزار روبل روگوژین نشد؟
باهم پنجمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۵ دقیقه میشنویم.
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