به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در هشتمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش علی میلانی، شیما جان‌قربان، نگین خواجه‌نصیر، رویا فلاحی، مهدی نمینی‌مقدم، امیر منوچهری، نوشین حسن‌زاده، محمد مجدزاده، شهریار حمزیان و فریبا طاهری حضور دارند.

پاوولوویچ خواستگار دختر کلنل آپانچین با او به گفتگو می‌پردازد. آن ۲ به دیدار پرنس میشکین می‌روند و درباره سفته‌هایی بحث می‌کنند که ناستازیا از آنها در حضور پاولوویچ صحبت کرده است.

کولیا با پرنس از وضعیت خانه کلنل آپانچین صحبت می‌کند و می‌گوید که آگلائه با خانواده‌اش قهر کرده است و موضوع مشاجره‌اش به گانیا مربوط است.

پرنس بیماری به نام ایپولیت را به خانه خود راه می‌دهد و از او نگهداری و تیمار می‌کند. پرنس باور دارد این مرد که مبتلا به سل است بیشتر از ۲ هفته دیگر زنده نخواهد بود. لبدف نیز گاهی با او وقت می‌گذراند.

پرنس به دیدار مادام آپانچین می‌رود. مادام از نامه‌ای باز می‌پرسد که مدتی پیش پرنس برای آگلائه نوشته بود. پرنس نیز محتویات نامه را برای مادام آپانچین توضیح می‌دهد. این نامه پرنس، مادام آپانچین را بسیار خشمگین کرده بود و اما پرنس تلاش می‌کند تا به مادام اطمینان بدهد که عاشق آگلائه نشده است.

آگلائه چه احساسی نسبت به پرنس دارد؟ آیا پس از این خانواده آپانچین حمایت خود را از پرنس قطع می‌کنند؟ گانیا چه قصد و احساسی دارد؟ آیا پرنس حقیقت را می‌گوید و احساسی نسبت به آگلائه ندارد؟

باهم هشتمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۹ دقیقه و ۷ ثانیه می‌شنویم.