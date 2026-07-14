به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ که از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شده است امروز با برگزاری هشت دیدار به پایان می رسد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ژاپن در یکی از این دیدارها سه بر صفر کره جنوبی را شکست داد و در صدر جدول گروه چهارم قرار گرفت.

بدین ترتیب کره جنوبی که در رتبه دوم گروه چهارم جای گرفت، حریف شاگردان علیزاده در مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم ایران پیش‌تر به عنوان صدرنشین گروه دوم با سه برد متوالی و ۹ امتیاز به مرحله حذفی صعود کرده است.

روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تیم های شرکت کننده در این رقابت‌ها استراحت دارند و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روز پنج شنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد که تیم ایران از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح به مصاف کره می‌رود تا برنده این دیدار سهمیه جهانی کسب کند.

گفتنی است چهار تیم برتر مسابقات والیبال زیر ۱۸ سال پسر آسیا سهمیه جهانی دریافت می‌کنند.