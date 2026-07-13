مرور خاطرات دو پیشکسوت باسابقه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین، قدیمیترین و باثباتترین سرپرست تاریخ باشگاه پرسپولیس و ناصر ابراهیمی، مربی پرافتخار سالهای دور پرسپولیس و تیم ملی و دستیار باسابقه علی پروین، میهمان باشگاه پرسپولیس بودند.
در این نشست، حاضران با مرور خاطرات سالهای پرافتخار پرسپولیس، درباره شرایط امروز باشگاه، اهمیت حفظ هویت تاریخی پرسپولیس و نقش پیشکسوتان در انتقال تجربه به نسل جدید فوتبال گفتوگو کردند.
حدادی نیز با قدردانی از خدمات ارزشمند این دو پیشکسوت، تأکید کرد که سرمایههای انسانی و تاریخ پرافتخار باشگاه، پشتوانه اصلی پرسپولیس در مسیر موفقیتهای آینده هستند و باشگاه همواره قدردان تلاشها و زحمات چهرههای ماندگار خود خواهد بود.
در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با پیشکسوتان و بهرهگیری از تجربیات ارزشمند آنان برای اعتلای هرچه بیشتر باشگاه پرسپولیس تأکید کردند.
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