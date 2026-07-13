پرسپولیس قید کسری طاهری را زد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال کسری طاهری به پرسپولیس در شرایطی به پایان رسید که مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند از جذب این مهاجم جوان صرفنظر کنند و حاضر به ورود به رقابت مالی جدید برای به خدمت گرفتن او نشدند.
طبق پیگیریهای خبرنگار مهر، پرسپولیس پس از مذاکرات طولانی با طاهری، به توافق اولیه با این بازیکن رسیده و حتی قرارداد داخلی نیز میان طرفین امضا شده بود. مدیران باشگاه تصور میکردند با نهایی شدن روند اداری، این بازیکن به جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد.
با این حال، در ادامه روند انتقال، باشگاه نساجی مازندران با پرداخت مبلغی در حدود ۸۰۰ هزار یورو به باشگاه روبینکازان روسیه، رضایتنامه این بازیکن را دریافت کرد تا طاهری به صورت رسمی راهی این تیم شود.
در این شرایط، مدیران پرسپولیس تصمیم گرفتند برخلاف برخی پیشنهادها، وارد افزایش رقم پرداختی یا رقابت مالی برای جذب این بازیکن نشوند. سیاست باشگاه نیز بر این اساس بود که پرداخت مبالغ خارج از چارچوب تعیینشده برای هیچ بازیکنی در دستور کار قرار نگیرد.
بر همین اساس، پرسپولیس پرونده جذب کسری طاهری را مختومه تلقی کرده و دیگر برنامهای برای ادامه مذاکرات یا پرداخت مبلغی اضافه جهت تغییر مقصد این بازیکن ندارد.
با این حال، پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد مدیران باشگاه پرسپولیس همچنان نسبت به روند تغییر مقصد این انتقال و نحوه صدور رضایتنامه بازیکن ابهاماتی دارند و به همین دلیل، مستندات حقوقی و مکاتبات انجامشده را برای بررسی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهند داد تا ابعاد این پرونده روشن شود.
بر این اساس، از نگاه مدیران پرسپولیس، موضوع حقوقی انتقال طاهری از پرونده فنی جذب این بازیکن کاملاً جداست؛ به این معنا که سرخپوشان قید جذب این مهاجم را زدهاند، اما روند شکلگیری این انتقال را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.
باشگاه پرسپولیس پس از تغییر ناگهانی شرایط انتقال کسری طاهری، تصمیم گرفت از ادامه مذاکرات برای جذب این مهاجم انصراف دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال کسری طاهری به پرسپولیس در شرایطی به پایان رسید که مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند از جذب این مهاجم جوان صرفنظر کنند و حاضر به ورود به رقابت مالی جدید برای به خدمت گرفتن او نشدند.
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