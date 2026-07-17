به گزارش خبرنگار مهر، در سومین بازی هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه به مصاف اسلوونی رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود اسلوونی به پایان رسید.



شاگردان پیاتزا در بازی اول و دوم هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، به ترتیب به مصاف اوکراین و آلمان رفتند که مقابل اوکراین نتیجه را واگذار کردند و برابر آلمان پیروز میدان شدند.



ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی به شرح زیر است:

مبین نصری، علی حق پرست، محمد ولی زاده، نبما باطنی، عرشیا به نژاو، علی حاجی پور و محمد حضرت پور



سرمربی: روبرتو پیاتزا



ست اول؛ ۲۷ بر ۲۵ به سود اسلوونی

ست نخست با برتری اولیه اسلوونی آغاز شد و این تیم تا امتیاز ۶ بر ۳ پیش افتاد تا پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را بگیرد. پس از آن، دفاع مؤثر محمد ولی‌زاده و حق‌پرست، توپ‌گیری خوب مبین نصری و هماهنگی بازیکنان، اختلاف را کاهش داد. حق‌پرست با استفاده از توپ دور از تور حریف و سپس یک امتیاز مستقیم از سرویس، بازی را در امتیاز ۱۸ برابر کرد و سرمربی اسلوونی را وادار به درخواست وقت استراحت کرد. در ادامه دو تیم شانه‌به‌شانه پیش رفتند و تساوی‌های ۱۹، ۲۲ و ۲۳ بر ۲۳ رقم خورد. در امتیازات پایانی، سرعتی‌های اسلوونی امتیاز ۲۴ را گرفتند اما ایران با حضور عرشیا به‌نژاد در خط سرویس و حرکت ترکیبی علی حاجی‌پور، بازی را دوباره به تساوی کشاند. با این حال، خطای سرویس حق‌پرست در لحظات حساس، شرایط را به سود حریف تغییر داد و اسلوونی در نهایت ست نخست را با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به سود خود به پایان رساند.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود اسلوونی

ست دوم با برتری اسلوونی آغاز شد و این تیم دو امتیاز ابتدایی را به دست آورد. نخستین امتیاز ایران با خطای سرویس حریف ثبت شد و سپس سرویس مؤثر عرشیا به‌نژاد، آبشار قدرتمند علی حاجی‌پور و دفاع روی تور او، جریان بازی را متعادل کرد. با این حال، خطاهای متوالی در سرویس از سوی بازیکنان ایران مانع از حفظ روند امتیازگیری شد و دو تیم در امتیاز ۸ بر ۸ برابر شدند.

از میانه ست، اسلوونی با سرویس‌های هدفمند و استفاده از ناهماهنگی در دریافت ایران، اختلاف امتیاز را افزایش داد و پیاتزا برای کنترل روند بازی دو بار درخواست وقت استراحت کرد. در ادامه ایران نتوانست فاصله ایجادشده را جبران کند. آشفتگی در دریافت، افزایش خطاهای فردی، ضعف در مدیریت توپ‌های برگشتی و نبود یک بازیکن باتجربه برای هدایت تیم در امتیازات حساس، از مهم‌ترین عوامل برتری اسلوونی در این ست بود و این تیم در نهایت ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساند.

ست سوم؛ ۲۶ بر ۲۴ به سود اسلوونی

ست سوم با شروعی امیدوارکننده برای ایران همراه بود و نخستین امتیاز با دفاع موفق روی حمله اسلوونی به دست آمد. هرچند مرتضی شریفی دوباره در سرویس خطا کرد، اما ایران با دو امتیاز مستقیم سرویس پوریا حسین‌خانزاده، برتری ۷ بر ۴ را رقم زد و سرمربی اسلوونی را وادار به درخواست وقت استراحت کرد. حملات موفق پوریا، شریفی، حق‌پرست و اجرای خوب پایپ توسط عرشیا به‌نژاد، اختلاف را به ۱۲ بر ۸ رساند و سرویس مستقیم شریفی نیز برتری ایران را حفظ کرد. با این حال، اسلوونی با کاهش اشتباهات و استفاده از ضعف ایران در حفظ روند امتیازگیری، اختلاف را جبران کرد و بازی در امتیاز ۱۷ بر ۱۷ مساوی شد.

در امتیازات پایانی، دو تیم رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند. حمایت خوب مرتضی شریفی در توپ برگشتی و سرویس مؤثر پوریا حسین‌خانزاده، فرصت را برای آبشار کوبنده امیرحسین حق‌پرست فراهم کرد تا ایران به امتیاز ۲۴ برسد. اما خطای سرویس پوریا حسین‌خانزاده بازی را به تساوی کشاند و در نهایت، آبشار مرتضی شریفی پس از برخورد به دستان مدافعان اسلوونی، آخرین امتیاز را برای حریف به همراه داشت تا اسلوونی ست سوم را ۲۶ بر ۲۴ به سود خود به پایان برساند.