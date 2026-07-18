بررسی برنامه ۶۰‌ روزه تیم فوتبال امید تا ناگویا ۲۰۲۶ در جلسه کادر فنی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جلسه امروز حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، با حضور اعضای کادر فنی، برنامه از پیش تدوینشده ۶۰ روزه آمادهسازی تیم تا آغاز رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گرفت و درباره اجرای چند راهبرد متفاوت برای اردوهای پیشروی تیم بحث و تبادل نظر شد.
یکی از مهمترین محورهای این نشست، نحوه در اختیار داشتن بازیکنان با توجه به آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر بود. در این جلسه بر تعامل، هماهنگی و همکاری همهجانبه با باشگاهها بهمنظور اجرای مطلوب برنامههای آمادهسازی تیم ملی امید تأکید شد.
رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۳ شهریورماه آغاز میشود و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت و تیم ملی امید ایران نیز در این بازه زمانی رقابتهای خود را برگزار خواهد کرد.
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