پیروزی تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۷ امروز به وقت تهران دومین بازی تدارکاتی خود را در اردوی کایسری ترکیه مقابل مانیسا ترکیه انجام داد که این دیدار با پیروزی یک بر صفر شاگردان حسین عبدی همراه بود.

فرزین معامله‌گری در دقیقه ۱۷ تک گل این بازی را روی پاس کاری متوالی بازیکنان تیم و پاس عرضی پوریا شهرآبادی به ثمر رساند.

با درخواست کادرفنی دو تیم، این دیدار پشت درهای بسته برگزار شد تا مربیان هردو تیم استراتژی های مدنظر خود را در زمین مسابقه با تعویض های متوالی انجام دهند.

حسین عبدی در این دیدار هم تصمیم گرفت از اکثر بازیکنان استفاده کند تا آنها آمادگی کافی را برای ادامه هردو در مسیر آمادگی برای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پیدا کنند.

تیم‌ امید ایران از ۱۸ تا ۳۰ تیرماه اردوی خود را در ترکیه دنبال می کند.

لازم به ذکر است ملی پوشان زیر ۲۳ سال نخستین بازی تدارکاتی خود را هم با نتیحه مشابه مقابل کایسری‌اسپور با پیروزی پشت سر گذاشتند.