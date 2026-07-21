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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

نصیری: اردوی کایسری باکیفیت‌ترین برنامه‌های آماده‌سازی تیم امید بود

نصیری: اردوی کایسری باکیفیت‌ترین برنامه‌های آماده‌سازی تیم امید بود

مدیر تیم فوتبال امید با ابراز رضایت از روند برگزاری اردوی ۱۲ روزه این تیم در ترکیه، از حمایت‌های مسئولان فدراسیون فوتبال، همکاری باشگاه‌ها و تلاش اعضای تیم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اجلال نصیری مدیر تیم فوتبال امید ایران، درباره اردوی ۱۲ روزه این تیم در کایسری ترکیه اظهار کرد: خوشبختانه اردوی بسیار خوب و باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم و توانستیم سه دیدار تدارکاتی ارزشمند مقابل تیم‌های ترکیه‌ای برگزار کنیم. این اردو از هر نظر رضایت کادر فنی را به همراه داشت و بازیکنان نیز از فرصت ایجاد شده برای افزایش هماهنگی و آمادگی خود به بهترین شکل استفاده کردند.

وی ادامه داد: جا دارد از نگاه ویژه مسئولان فدراسیون فوتبال، به‌ویژه آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون، و همچنین تمامی دست‌اندرکارانی که برای برگزاری این اردو تلاش کردند، صمیمانه تشکر کنم. فراهم شدن شرایط اعزام تیم‌های پایه با پرواز اختصاصی در مسیر رفت و برگشت، اتفاق بسیار ارزشمند و کم‌سابقه‌ای بود که با درایت و برنامه‌ریزی مسئولان فدراسیون محقق شد و نقش مهمی در آرامش و کیفیت برنامه‌های تیم داشت.

مدیر تیم امید با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های آسیایی گفت: فرصت زیادی تا بازی‌های آسیایی ناگویا باقی نمانده است و هدف مشترک وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و کمیته ملی المپیک دستیابی به موفقیت در این رقابت‌ها و ایجاد مسیری روشن برای حضور قدرتمند در چرخه صعود به المپیک ۲۰۲۸ است. بر همین اساس، برگزاری اردوهای مستمر و دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و اطمینان دارم ثمره این برنامه‌ریزی را در ناگویا خواهیم دید.

نصیری در ادامه با قدردانی از باشگاه‌ها اظهار داشت: از مدیران باشگاه‌ها که همواره با تیم ملی امید همکاری داشته‌اند، تشکر ویژه می‌کنم. تعامل و همدلی میان باشگاه‌ها و تیم ملی، نقش مهمی در اجرای برنامه‌های آماده‌سازی دارد و امیدواریم این همکاری ارزشمند در ادامه مسیر نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه اعضای تیم ملی امید، بازیکنان، کادر فنی، کادر پزشکی، اجرایی و رسانه‌ای که با تعهد و روحیه حرفه‌ای در این اردو حضور داشتند، قدردانی می‌کنم. با بهره‌گیری از ظرفیت نسل مستعد فعلی فوتبال ایران، حضور مربیان توانمند و حمایت مجموعه فدراسیون و باشگاه‌ها، امیدواریم بتوانیم در رقابت‌های پیش‌رو نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کرده و دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.

کد مطلب 6894840

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