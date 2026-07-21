به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اجلال نصیری مدیر تیم فوتبال امید ایران، درباره اردوی ۱۲ روزه این تیم در کایسری ترکیه اظهار کرد: خوشبختانه اردوی بسیار خوب و باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم و توانستیم سه دیدار تدارکاتی ارزشمند مقابل تیمهای ترکیهای برگزار کنیم. این اردو از هر نظر رضایت کادر فنی را به همراه داشت و بازیکنان نیز از فرصت ایجاد شده برای افزایش هماهنگی و آمادگی خود به بهترین شکل استفاده کردند.
وی ادامه داد: جا دارد از نگاه ویژه مسئولان فدراسیون فوتبال، بهویژه آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون، و همچنین تمامی دستاندرکارانی که برای برگزاری این اردو تلاش کردند، صمیمانه تشکر کنم. فراهم شدن شرایط اعزام تیمهای پایه با پرواز اختصاصی در مسیر رفت و برگشت، اتفاق بسیار ارزشمند و کمسابقهای بود که با درایت و برنامهریزی مسئولان فدراسیون محقق شد و نقش مهمی در آرامش و کیفیت برنامههای تیم داشت.
مدیر تیم امید با اشاره به برنامههای آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی گفت: فرصت زیادی تا بازیهای آسیایی ناگویا باقی نمانده است و هدف مشترک وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و کمیته ملی المپیک دستیابی به موفقیت در این رقابتها و ایجاد مسیری روشن برای حضور قدرتمند در چرخه صعود به المپیک ۲۰۲۸ است. بر همین اساس، برگزاری اردوهای مستمر و دیدارهای تدارکاتی بینالمللی در دستور کار قرار گرفته و اطمینان دارم ثمره این برنامهریزی را در ناگویا خواهیم دید.
نصیری در ادامه با قدردانی از باشگاهها اظهار داشت: از مدیران باشگاهها که همواره با تیم ملی امید همکاری داشتهاند، تشکر ویژه میکنم. تعامل و همدلی میان باشگاهها و تیم ملی، نقش مهمی در اجرای برنامههای آمادهسازی دارد و امیدواریم این همکاری ارزشمند در ادامه مسیر نیز با قدرت ادامه پیدا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه اعضای تیم ملی امید، بازیکنان، کادر فنی، کادر پزشکی، اجرایی و رسانهای که با تعهد و روحیه حرفهای در این اردو حضور داشتند، قدردانی میکنم. با بهرهگیری از ظرفیت نسل مستعد فعلی فوتبال ایران، حضور مربیان توانمند و حمایت مجموعه فدراسیون و باشگاهها، امیدواریم بتوانیم در رقابتهای پیشرو نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کرده و دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنیم.
نظر شما