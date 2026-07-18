به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فرزین معاملهگری مدافع تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران، در حاشیه اردوی آمادهسازی ۱۲ روزه ملیپوشان در ترکیه، درباره شرایط این اردو اظهار کرد: خدا را شکر اردوی بسیار خوبی را در ترکیه پشت سر میگذاریم. از ابتدای اردو همه چیز طبق برنامه کادر فنی پیش رفته و شرایط مناسبی برای آمادهسازی تیم فراهم شده است.
وی با اشاره به نتایج دو دیدار تدارکاتی تیم ملی زیر ۲۳ سال مقابل کایسری و مانیسا افزود: دو مسابقه خوب برگزار کردیم و خوشبختانه توانستیم در هر دو بازی به پیروزی برسیم. این نتایج نشان میدهد بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالایی در مسیر اجرای برنامههای کادر فنی قرار دارند و امیدواریم در دیدار پایانی اردو نیز با کسب یک نتیجه مطلوب، این مرحله از آمادهسازی را به بهترین شکل به پایان برسانیم.
مدافع تیم زیر ۲۳ سال که در دومین دیدار تدارکاتی مقابل مانیسا موفق به گلزنی شد، درباره این گل گفت: از اینکه توانستم برای تیم گل بزنم خوشحالم، اما این گل حاصل تلاش همه بازیکنان و همکاری خوب بچهها در زمین بود. مهمتر از هر چیز، پیروزی تیم است و خوشبختانه توانستیم به هدفمان برسیم.
معاملهگری در ادامه با تمجید از برنامههای فنی تیم ملی خاطرنشان کرد: تمرینات با کیفیت بسیار خوبی در حال برگزاری است و کادر فنی با برنامهریزی دقیق، روی مسائل تاکتیکی و هماهنگی تیمی تمرکز ویژهای دارد. بازیکنان نیز با انگیزه بالا این برنامهها را دنبال میکنند و روز به روز از نظر فنی و تاکتیکی شرایط بهتری پیدا میکنیم.
وی در پایان با اشاره به هدف اصلی تیم زیر ۲۳ سال گفت: این اردو یکی از مراحل مهم آمادهسازی ما برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است. امیدوارم با ادامه این روند، بتوانیم با آمادگی کامل در رقابتهای پیش رو حاضر شویم و نتایجی در شأن فوتبال ایران به دست آوریم.
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