به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و جانشین فرمانده حشدالشعبی و جمعی از نمایندگان پارلمان و معاونین وزرای عراق که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضورشان و خوشامدگویی به آنان اظهار کرد: مسأله‌ای که ما امروز در ارتباط با ائتلاف شدید مجاهدین در عراق و ایران داریم، موضوعی است که دشمن را مستأصل کرده است، آنچه در تشییع پیکر امام شهید مظلوم صورت گرفت؛ ظاهرش از طرف ایران طواف پیکر شهدا در نجف و کربلا بود و از ناحیه عراق هم اینکه علما و مردم در این مراسم به عنوان شهادت مظلومانه یک مرجع تقلید که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته شرکت کنند؛ اما در حقیقت یک حرکت عظیمی بود که دشمن را برای همیشه از پیروزی در این جنگ مایوس کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بعد از تشییع پیکر امام شهید مظلوم، دشمن حساب کرد که تنها رهبر ایران را نکشته است بلکه یک رهبر جهان اسلام را به شهادت رسانده است، حساب کرد اکنون امت اسلام در مقابلش خواهد ایستاد و مقاومت می‌کند؛ روی این جهت بعد از این جریان تشییع عراق عصبانی شد و جنگ را دوباره آغاز کرد.

وی با بیان اینکه روزی آرزوی ما این بود که جریان شما بتواند در عراق قدرت بگیرد، ادامه داد: الحمدالله آروزی ما محقق شد و همان سپاه را به صورت حشدالشعبی در عراق مشاهده کردیم و امروز زمام قدرت در دستان حشدالشعبی در عراق است.

علم الهدی گفت: خوشبختانه امروز هماهنگی شدیدی که بین نیروهای انقلابی ایران و عراق پیش آمده مسیر را به سمت ظهور دارد همواره می‌کند، علتش این است که ما در پایداری شدید عزیزان در عراق می‌بینیم که مقاومت در حال گسترش و توسعه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه شکی نیست که اکثر امت اسلام در کشورهای عربی هستند، تاکید کرد: راهی که ما را به یمن به عنوان حلقه مقاومت متصل می‌کند، عراق و لبنان است، ما می‌توانیم به دلیل همزبانی شما با یمن متصل شویم که همین مسأله باعث توسعه مقاومت در کشورهای عربی و ایرانی خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه جریان نیروهای انقلابی برای ما، کلیدی برای توسعه مقاومت در کشورهای اسلامی است یعنی تنها راه پیشرفت در مقاومت ما این هماهنگی شما و مجاهداتی است که شما در عراق دارید. در نتیجه به بهترین وجه در این ارتباط و اتصال می‌توانیم دشمن را شکست بدهیم و در مسیر هدف اصلی که رسیدن به ظهور است، حرکت کنیم؛ البته در این مسیر شهادت را لازم می‌بینیم زیرا اگر ما بخواهیم به ظهور برسیم بدون هزینه که نمی‌شود،باید این هزینه‌ها داده شود.

علم الهدی ابراز کرد: لذا مسئله اصلی ما دیدن راه و مسیر است، رهبری شهید ما بیانیه‌ای دارند به نام بیانیه گام دوم انقلاب که در آن مسیر حرکت و نقطه نهایی را ظهور حضرت بقیه‌الله (عج) قرار دادند و وقتی می‌گویند قله نزدیک است یعنی ظهور نزدیک است. اگر ما موافق شدیم در امت اسلام زمینه ظهور را ایجاد کنیم، در دنیا نیز زمینه ظهور ایجاد شده است و تنها راه این موضوع مبارزه است و بدون مبارزه نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری شهید به ما فرمودند از روز اول این انقلاب را با مبارزه شروع کردیم؛امروز نیز انقلاب ما به پایان نرسیده است؛ پیروزی انقلاب ما این بود که اهرم حکومت و قدرت به دست ما افتاد و لذا ما آن را در جهت گسترش انقلاب خود استخدام کردیم و نقطه آخر این انقلاب ان‌شاءالله ظهور حضرت بقیه‌ا (عجالله) است. ما قبل از این باید بجنگیم و طبیعی است در مبارزه شهادت، تخریب و آسیب هم هست.

وی گفت: ما معتقدیم سپاه امام زمان (عج) قبل از ظهور ایشان تشکیل شده است، و این سپاه باید دنیا را برای تشریف فرمایی امام زمان (عج) آماده کند؛ همچنین باور داریم که ایشان برای حکومت واحد جهانی تشریف می‌آورند.

علم الهدی افزود: قبل آن باید این زمینه آماده شود و دنیا آمادگی آن را داشته باشد، این موضوع هم جز با جنگ با استکبار قابل تحقق نیست و ما تا به امروز دنبال این فرصت بودیم که با استکبار جهانی روبرو بشویم، اکنون که مواجه حاصل شده باید مقاومت کنیم تا به مرحله نهایی پیروزی خودمان دست پیدا کنیم. ما پیروزی خود را تا به اینجا قطعی می‌دانیم ولو اینکه آمریکا بر ما پیروز شود اما چون توانستیم نفرت آمریکا را در دنیا جا بندازیم پیروز واقعی این جنگ ما هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: اینکه ۹ میلیون آمریکایی با پرچم ایران در خاک آمریکا قیام کردند، دلالت بر پیروزی ما می‌کند، چون برای ما بدن‌ها مهم نیست، دلها و مغزها مهم است و امروز دلها و مغزها به طور کامل علیه آمریکا در دنیا در حال بسیج شدن هستند. استکبار آمریکا اگر در درون عقاید مردم شکست بخورد، در قلوب آنها نیز شکست می‌خورد. سقوط اتحاد شوروی نیز همین‌گونه صورت گرفت، امروز ایالات متحده نیز به زودی به سرنوشت شوروی دچار خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر نیز چندین ایالت آمریکا ادعای خودمختاری کردند. آنکه آنها را تحریک کرد، جنگ ایران بود؛ پس ما نسبت به آینده خیلی امیدوار هستیم و معتقدیم جنگ باید ادامه بدهیم و هزینه آن را پرداخت کنیم.

وی با اشاره نظر مقام معظم رهبری شهید در خصوص تشکیل سپاه ولی امر گفت: ایشان اعتقاد داشتند که اگر روزی آمریکا و اسرائیل همزمان به ایران حمله کنند، ایران و انقلاب به یک رهبر شهید احتیاج دارند؛ بنابراین ما این شهادت‌ها را وسیله شکست نمی‌دانیم بلکه وسیله پیشرفت برای رسیدن به قله می‌بینیم، دلیلش این است که شهادت ایشان باعث شد که دنیا بفهمد انقلاب یک نیروی عظیمی در عراق دارد که می توان به وسیله آن انقلاب را به سایر بلاد اسلامی توسعه داد.

علم الهدی گفت: امیدوارغم شاهد برکات حضور شما در این مسیر و حرکت باشیم و شما ان‌شاءالله در سپاه امام زمان (عج) حضور دارید.