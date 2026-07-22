درآمد نجومی فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶ از حد انتظار بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) از محل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۱۱ میلیارد دلاری این نهاد نیز فراتر رفته و این دوره را به سودآورترین جام جهانی تاریخ تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش رسانه برزیلی «اِستادائو»، درآمد بیسابقه فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶، که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار شد، رکورد جدیدی را در تاریخ این رقابتها به ثبت رسانده است.
در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که مدیران فیفا در حال بررسی طرحی برای افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۳۰ از ۴۸ به ۶۴ تیم هستند؛ اقدامی که هدف اصلی آن افزایش درآمدهای تجاری، حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری و فروش بلیت عنوان شده است.
در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، جام جهانی ۲۰۳۰ با حضور ۶۴ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این مسابقات از نظر تعداد تیمهای شرکتکننده خواهد بود.
لازم به ذکر است که در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان شد و تیم های آرژانتین و انگلیس در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
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