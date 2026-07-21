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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

خاکی: کبدی از رشته‌های مدال‌آور کردستان است

خاکی: کبدی از رشته‌های مدال‌آور کردستان است

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ظرفیت بالای کبدی، این رشته را کم‌هزینه و مدال‌آور دانست و گفت: حمایت از ملی‌پوشان و توسعه این رشته در شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت کبدی استان کردستان، با اشاره به روند رو به رشد این رشته اظهار کرد: کبدی در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و ورزشکاران استان از توانایی لازم برای کسب افتخار در رقابت‌های آسیایی برخوردار هستند.

وی کبدی را یکی از رشته‌های راهبردی ورزش کردستان عنوان کرد و افزود: حمایت از ورزشکاران ملی‌پوش و قهرمانان این رشته در اولویت برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان قرار دارد و تلاش می‌کنیم زمینه موفقیت آنان در میادین بین‌المللی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت تقویت هیأت‌های شهرستانی تأکید کرد و گفت: توسعه کبدی بدون توجه به ظرفیت شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست و هیأت استان باید ارتباط مستمر و حمایت مؤثری از هیأت‌های شهرستانی داشته باشد.

خاکی ادامه داد: اداره‌کل ورزش و جوانان آمادگی دارد در چارچوب قوانین، امکانات و فضاهای ورزشی مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین کند و در کنار آن، رؤسای هیأت‌ها نیز با تعامل با فرمانداران و شهرداری‌ها برای جذب اعتبارات و امکانات تلاش کنند.

توجه ویژه به ورزش بانوان و آموزش تخصصی

وی توسعه ورزش بانوان را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل برشمرد و اظهار داشت: اقدامات هیأت کبدی استان در بخش بانوان قابل توجه بوده و لازم است روند آموزش و توانمندسازی مربیان و داوران زن با برنامه‌ریزی دقیق ادامه پیدا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: این اداره‌کل نیز از طریق تعامل با فدراسیون، پیگیر مسائل فنی و مطالبات مربیان و داوران خواهد بود تا زمینه رشد هرچه بیشتر این بخش فراهم شود.

خاکی با بیان اینکه مجامع سالیانه فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد هیأت‌ها در حوزه‌های مالی، حقوقی و اجرایی است، گفت: تمامی هیأت‌های ورزشی باید دارای برنامه عملیاتی مشخص باشند تا فعالیت آنها با شفافیت و انسجام بیشتری دنبال شود.

وی سرمایه اصلی هر رشته ورزشی را نیروی انسانی آن دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت افراد متخصص و حفظ سرمایه‌های انسانی، لازمه پیشرفت ورزش است و نباید اختلاف‌نظرها موجب کنار گذاشتن نیروهای توانمند شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان با تبریک انتصاب شماری از ورزشکاران استان در فدراسیون کبدی، بر رعایت اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت وزارت ورزش و فدراسیون، حمایت از هیأت‌های فعال را ادامه خواهد داد تا زمینه موفقیت بیشتر ورزشکاران کردستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

کد مطلب 6895147

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