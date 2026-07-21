به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت کبدی استان کردستان، با اشاره به روند رو به رشد این رشته اظهار کرد: کبدی در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و ورزشکاران استان از توانایی لازم برای کسب افتخار در رقابت‌های آسیایی برخوردار هستند.

وی کبدی را یکی از رشته‌های راهبردی ورزش کردستان عنوان کرد و افزود: حمایت از ورزشکاران ملی‌پوش و قهرمانان این رشته در اولویت برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان قرار دارد و تلاش می‌کنیم زمینه موفقیت آنان در میادین بین‌المللی فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت تقویت هیأت‌های شهرستانی تأکید کرد و گفت: توسعه کبدی بدون توجه به ظرفیت شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست و هیأت استان باید ارتباط مستمر و حمایت مؤثری از هیأت‌های شهرستانی داشته باشد.

خاکی ادامه داد: اداره‌کل ورزش و جوانان آمادگی دارد در چارچوب قوانین، امکانات و فضاهای ورزشی مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین کند و در کنار آن، رؤسای هیأت‌ها نیز با تعامل با فرمانداران و شهرداری‌ها برای جذب اعتبارات و امکانات تلاش کنند.

توجه ویژه به ورزش بانوان و آموزش تخصصی

وی توسعه ورزش بانوان را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل برشمرد و اظهار داشت: اقدامات هیأت کبدی استان در بخش بانوان قابل توجه بوده و لازم است روند آموزش و توانمندسازی مربیان و داوران زن با برنامه‌ریزی دقیق ادامه پیدا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: این اداره‌کل نیز از طریق تعامل با فدراسیون، پیگیر مسائل فنی و مطالبات مربیان و داوران خواهد بود تا زمینه رشد هرچه بیشتر این بخش فراهم شود.

خاکی با بیان اینکه مجامع سالیانه فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد هیأت‌ها در حوزه‌های مالی، حقوقی و اجرایی است، گفت: تمامی هیأت‌های ورزشی باید دارای برنامه عملیاتی مشخص باشند تا فعالیت آنها با شفافیت و انسجام بیشتری دنبال شود.

وی سرمایه اصلی هر رشته ورزشی را نیروی انسانی آن دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت افراد متخصص و حفظ سرمایه‌های انسانی، لازمه پیشرفت ورزش است و نباید اختلاف‌نظرها موجب کنار گذاشتن نیروهای توانمند شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پایان با تبریک انتصاب شماری از ورزشکاران استان در فدراسیون کبدی، بر رعایت اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان با بهره‌گیری از ظرفیت وزارت ورزش و فدراسیون، حمایت از هیأت‌های فعال را ادامه خواهد داد تا زمینه موفقیت بیشتر ورزشکاران کردستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.