کشف ۲۰۰ کیلوگرم هروئین از داخل کالاهای صادراتی در مرز بازرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش سربازان گمنان امام زمان (عج) محموله بزرگ مواد مخدر در گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.



این محموله شامل ۲۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه بود که در داخل بار صادراتی گلدان‌های فایبرگلاس از یک دستگاه کامیون ترک کشف و ضبط شد.



قاچاقچیان قصد داشتند این محموله بزرگ را که از شهرهای عمقی کشورمان به صورت محرمانه جاسازی و بارگیری شده بود به کشور ترکیه حمل کنند.

در این ارتباط یک نفر راننده تبعه کشور ترکیه دستگیر و کامیون هم توقیف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.